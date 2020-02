Pide Congreso de Chihuahua dar marcha atrás al intento de despenalizar el aborto

En Sesión de la Diputación Permanente, diputados y diputadas exhortaron al Congreso de la Unión, para que sea reconsiderado el intento de despenalizar el aborto, mediante reformas a la Ley General de Salud.

Las diputadas Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI) y Marisela Terrazas (PAN), presentaron las iniciativas aprobadas de manera urgente, por mayoría de votos.

En ambas iniciativas se hace el llamado a las diputadas y los diputados del Congreso de la Unión, para que a decir de las iniciadoras, se respete el primer derecho de la persona, que es el derecho a la vida.

“Estamos en contra de este intento que se tiene para despenalizar el aborto en el País, debemos trabajar y legislar en la prevención del embarazo adolescente y en los embarazos no deseados a través de la impartición de educación sexual, paternidades responsables y mejorar los procesos de adopción”, señaló la diputada Rosa Isela Gaytán.

Continuó su participación, al señalar que algunos defienden que el aborto es un derecho; y no es así, no existe ningún artículo en la declaración universal de los derechos del hombre en las Naciones Unidas, en relación al ”derecho del aborto”. El derecho que sí se especifica en dicha declaración, es el “derecho a la vida” y al practicar un aborto, este último es totalmente violado.

“Seamos aliados de la vida humana y de todas sus etapas de desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural y evitemos el derramamiento legal de sangre”, culminó Gaytán.

Por su parte, la diputada Terrazas, señaló que dentro del Pacto de San José, del cual forma parte el Estado Mexicano, declara en su artículo 4o denominado Derecho a la Vida, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y este derecho estará protegido por la Ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Agregó que el aborto es considerado como un acto contra el ser humano, un delito en contra una persona indefensa, contra un ser que merece y que requiere la protección amplia en un derecho humano fundamental como lo es la vida. En el aborto, además del crimen en contra de una vida; la mujer es la principal perjudicada al padecer directamente las consecuencias físicas, psicológicas, y sociales pues el aborto destruye la vida del niño y la conciencia de la madre.

Por lo anterior, se solicitó también a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dentro de los trabajos en torno a la iniciativa impulsada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en la cual se plantea la legalización del aborto, se promueva un análisis, en el que se privilegie el derecho de la mujer con un enfoque de protección a la vida y se exploren diversas alternativas en la que la muerte de la niñez desde el útero, no se constituya como un derecho.

