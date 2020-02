Con peras y manzanas explica Valenciano a diputados morenistas condiciones de la Boquilla

“Permítanme usar peras y manzanas para que los diputados federales de Morena puedan entender este asunto tan delicado en nuestro estado”, así habló el diputado Jesús Valenciano al inicio de su intervención esta mañana ante la Comisión Permanente del Congreso.

Junto con Luis Aguilar y la bancada del PAN presentaron el posicionamiento de los diputados de dicho partido respecto de la intención de Conagua para extraer un millón de metros cúbicos a presa la Boquilla.

Recordó que son dos mil millones de metros cúbicos los que resguarda esta presa pero que Conagua o el presidente no están contemplando los más de 500 millones muertos, “eso es como tierrita y agua, se le llama ensolve, está hasta el fondo y netamente no es agua, entonces ya no tenemos dos mil millones sino aproximadamente 1,500 millones”.

Precisó que este ciclo agrícola demanda 1,100 millones de metros cúbicos y que al ceder esos mil millones que pretende Conagua “sumándole lo que se le extraiga para los riegos, al final le quedaremos a deber a la presa más de 600 millones de metros cúbicos”.

Ante medios de comunicación Jesús Valenciano dijo que algunos diputados de Morena y el presidente de la república tienen otros datos porque no hay sensibilidad para atender de cerca “es una presa de 110 años, ahí está el historial de extracción, ahí están los números, ¿por qué otros datos?”.

Recalcó que su pronunciamiento esta mañana, junto con el diputado camarguense Luis Aguilar, obedece a que “es un tema vigente y urgente, todo lo que hagamos en favor de la Boquilla abona para que garanticemos los dos cultivos de 2020”.

Jesús Valenciano enfatizó que de darse la extracción en los términos planteados por Conagua se dejaría de sembrar más del 60% de la superficie, “y con eso se dejarán de derramar más de 20 mil millones de pesos, de ese tamaño es la participación económica de nuestros productores”.

Jesús Valenciano recordó el acuerdo alcanzado por el gobernador Corral y que los diputados tienen su propia tarea: “parece que no se ha entendido, por eso venimos con peras y manzanas para que algunos diputados de morena entiendan las condiciones que hay aquí en Chihuahua, recalcó”.

