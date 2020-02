Messi puede irse gratis en junio y cinco clubes hacen números

La Gazzetta dello Sport valora una posible salida del 10. El propio jugador reconoció la existencia de una ‘cláusula de escape’ para salir gratis a final de temporada.

El futuro de Lionel Messi en Barcelona empieza a estar rodeado de incertidumbre. El rosarino vive desde hace casi dos décadas en la Ciudad Condal pero los últimos acontecimientos en el seno del FC Barcelona podrían hacer que el 10 se replantee un nuevo destino según apuntan desde Italia.

La Gazzetta Dello Sport asegura que hay varios clubes que se preparan para una posible salida de Leo temiendo que este ejecute la ya conocida ‘cláusula de escape’, una condición que figura en su contrato que permite que se vaya gratis cada final de temporada si avisa al club blaugrana con un mes de antelación.

Este diario italiano asegura que hay cinco clubes interesados y capacitados para asumir una posible contratación del astro argentino: Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter de Milán. Aunque no tendrían que pagar traspaso, el desembolso sería multimillonario. La Gazzetta estima que Messi firmaría por un salario que oscilaría entre los 50 y los 85 millones anuales. En esta lista de candidatos, Daily Mail da como favorito al Manchester City para como el segundo club profesional en la carrera de Leo Messi.

Las negociaciones para la renovación del de Rosario aún no ha comenzado y este enfrentamiento público con Abidal ha hecho que estos clubes se pongan alerta ante una posible salida. En septiembre de 2019, Messi reconoció en una entrevista en SPORT la existencia de esta cláusula de salida y también, poca prisa para firmar la renovación de un contrato que acaba en 2021. “La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador, eso es obvio. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún”, dijo. Buena parte de la élite del fútbol continental ya se prepara por si las ideas de cambio del seis veces Balón de Oro se convierten en realidad.

El Barça ya tiene plan B

Según la Gazzetta dello Sport, el Barcelona ya tendría un plan B si Messi no forma parte de la próxima plantilla. El club catalán firmaría a dos de sus grandes objetivos de las últimas temporadas, Lautaro Martínez y Neymar Jr. El brasileño volvería para hacerse con el trono de Messi mientras el argentino supondría el relevo perfecto para Luis Suárez. Ambos sonaron y suenan como los grandes refuerzos para acompañar al 10 en los últimos periodos de fichajes pero ninguna de las dos operaciones han llegado a concretarse.

