Justin Bieber comenzó a consumir hierba ¡a los 13 años!

En su documental ‘Justin Bieber: Seasons’, el cantante admite que inició muy joven el uso de sustancias.

Justin Bieber ha revelado en su documental ‘Justin Bieber: Seasons’, que se inició en el consumo de la marihuana muy jovencito, y que llegó realmente a hacerse adicto a la hierba.

“La primera vez aque fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué, tenía apenas unos 12 o 13 años. Me di cuenta de que me gustaba mucho y me aficioné a la hierba. Empecé a depender realmente de eso, y fui consciente de que tenía que parar, me creó una dependencia y eso no era bueno”, expresó el cantante.

El artista confesó que además de marihuana también consumió pastillas, hongos alucinógenos y jarabe para la tos, que tiene altas dosis de codeína. “Me ponía muy mal. Mi equipo de seguridad tenía que comprobar todas las noches de que no había muerto, me estaba muriendo. La gente no sabe lo serio que se puso aquello”.

