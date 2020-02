Pide Gobernador a Presidente revisar decisión de abrir presas de Chihuahua para pagar cuota a Estados Unidos

“Tengo que ser muy claro y muy contundente: nosotros vamos a apoyar a los productores de Chihuahua. Vamos a pelear por los derechos de los productores de Chihuahua y en eso el presidente ha coincidido conmigo”, destaca Javier Corral

El gobernador Javier Corral pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, revisar la decisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de pretender abrir las presas en Chihuahua, para pagar a Estados Unidos la cuota pendiente en torno al Tratado Internacional de Aguas.

“Le patenticé al presidente mi preocupación por esta decisión de carácter unilateral de Conagua, de pretender abrir las presas. Le pedí que revisaran la decisión, ya que se puede lograr el mismo objetivo sin abrir las presas”, dijo el mandatario de Chihuahua, durante su gira de trabajo por la Ciudad de México.

Explicó que pudo tener un encuentro privado con López Obrador luego de la reunión que el Presidente presidió con gobernadores del PAN, precisamente para plantearle la inquietud de lo que está ocurriendo en Chihuahua, particularmente en el caso de la presa La Boquilla.

Javier Corral dijo que el Presidente tiene la información de que estarían asegurados los derechos de agua para los productores, lo que constituye un diferendo respecto a la información con la que se cuenta en Chihuahua

“Yo le he señalado que bajo los cálculos que nosotros tenemos, y sobre todo la proyección que Conagua ha hecho de lo que necesita de La Boquilla, ésto no sería así”, destacó el titular del Ejecutivo estatal.

“Sin embargo –agregó Corral– el presidente me ha pedido colaboración, me ha pedido ayuda. Nunca hemos regateado que debemos cumplir ese compromiso con Estados Unidos, por supuesto que también debemos ser solidarios con el presidente de la República para no arriesgar innecesariamente al país a una tensión con el gobierno de los Estados Unidos, pero primero tenemos que asegurar los derechos de agua para los productores del estado y luego cumplir con el Tratado”.

Agregó que ese es el planteamiento que le hizo al presidente y de igual manera a la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, con quien se comunicó y le planteó una reunión con ella, porque no se puede tomar una medida de carácter unilateral.

El gobernador informó que se comunicó con él, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, para informarle del papel que en apoyo y colaboración de las operaciones de Conagua, realizan la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano en Chihuahua.

“Le he informado al general secretario, que estoy haciendo las gestiones para que esa medida se contenga y no vaya a escalar un conflicto innecesario en el estado”, destacó el mandatario.

