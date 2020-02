Diputados a favor del derecho del agua de los agricultores del Estado

– El agua para el tratado de 1944 es lo que se tira cuando se llenan al 100 por ciento las presas, sin embargo, no hay una medición exacta para decir cuánto se le da por año al tratado

Los diputados locales, Humberto Chávez Herrera (MORENA), Luis Aguilar Lozoya (PAN) y Jesús Velázquez Rodríguez (PRI), integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, acudieron a la presa La Boquilla, con la finalidad de atender la petición de los ciudadanos, respecto de las situación suscitada en San Francisco de Conchos.

Los legisladores señalaron que su presencia se debe a que es de suma importancia realizar la re instalación de las mesas de diálogo, y llegar a un acuerdo referente al vital líquido de la Entidad.

“Que no se extraiga ningún litro de las presas de los chihuahuenses, que el agua de Chihuahua se quede para sus habitantes y que el tema del tratado se pague con las aguas broncas o con otro tipo de agua, porque en Chihuahua del 100 por ciento, solo contenemos el 30 por ciento, el otro 70 lo mandamos a los diferentes estados porque no podemos retenerlo”, señaló el diputado Luis Aguilar.

Por su parte, el diputado Humberto Chávez, dio a conocer que el titular de la SEGOB, Omar Holguín le informó que no hay un documento oficial que autorice abrir la compuerta de la presa La Boquilla y agregó que instan de nueva cuenta al Gobierno Federal, para que a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Entre México y Estados Unidos (CILA) y CONAGUA, brinde información respecto a la cantidad de metros cúbicos que son abonados al Tratado de 1944.

Lo anterior, ya que al parecer, con la cantidad de agua que se tira cuando las presas se llenan al 100 por ciento, se paga lo acordado en el tratado, sin embargo para ello, se requiere retomar las reuniones de las mesas de trabajo y analizar a fondo el contenido del tratado en mención y llegar a un común acuerdo por las partes involucradas, agregó.

En la Entidad, debemos cuidar este recurso, porque es vital para la vida y la agricultura, no solo son los agricultores, sino todos los chihuahuenses que estamos en contra de que se lleven el agua de esa manera, exigimos que se respeten los acuerdos tomados en las mesas de trabajo y se retome el diálogo; culminó Chávez.

Cabe mencionar que en la Sesión de la Diputación Permanente, el diputado Aguilar presentó un posicionamiento referente a la situación que están pasando los productores de la Entidad, principalmente los de la zona centro-sur, en relación al agua.

