Destaca con primeros lugares la delegación del Municipio de Chihuahua en Juegos Estatales de Conade

-Este fin de semana se desarrollarán cuatro disciplinas más con 117 chihuahuenses en juego

Luego de una semana y media de actividades de los Juegos Estatales de Conade, los deportistas de la delegación del Municipio de Chihuahua han marcado un sobresaliente papel con 14 preseas de oro en tan sólo tres disciplinas de las 21 que marca el calendario de competencias.

En la disciplina de básquetbol, los chihuahuenses arrasaron con los primeros lugares en las categorías 2003-2004 y 2005-2006 en ramas varonil y femenil, sumando las primeras cuatro medallas de oro concretadas en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, sede de dichas competencias durante tres días.

Con cinco medallas en judo, clasificarán a la siguiente etapa las chihuahuenses Candy Santillanes con primer lugar (31 kg) y Fernanda Cardona en segundo lugar (+52 kg) ambas en sub 13, a quienes les acompañará Selena Galarza con oro en los 40 kg sub 15 y Paola Gardea Gutiérrez con otro oro en los 52 kg de sub 18.

En la rama varonil de judo salieron victoriosos Ian Omar Solís en la categoría de los 50 kg sub 18, así como Israel Martínez sub 21 en los 100 kg, e Iván Solís quien obtuvo medalla de plata en los 58 kg de la sub 15, cabe mencionar que Diego Alvidrez, Alejandro Rodríguez, Daniel González y Laura Rivero obtuvieron bronce en las competencias.

Por otro lado, de los juegos eliminatorios de bádminton que se desarrollaron en las instalaciones de la Ymca, Alinne Hernández y Daniela Ramírez obtuvieron primer y segundo lugar, respectivamente en la categoría sub 15 femenil, mientras que en la varonil Santiago López obtuvo el segundo lugar.

En la categoría sub 17, Lilia Santos, Sofía López se quedaron en los primeros sitios y en la rama varonil Ever Mendias logró posicionarse como único chihuahuense en su categoría.

Finalmente, Gisel Rodríguez obtuvo oro y Gabriela Paraguay plata en la sub 19, mientras que Erick Moreno quedó campeón en su categoría.

De esta forma hasta el momento suman un total de 28 medallas de primeros lugares en 3 disciplinas, será a partir de este viernes 7 de febrero cuando den inicio las competencias de boxeo, levantamiento, tenis de mesa y voleibol de playa que estarán en juego 117 chihuahuenses del Municipio de Chihuahua.

Cabe mencionar que el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte felicitó a los chihuahuenses que clasifican de manera directa a los juegos nacionales de Conade, y alentó a quienes están por comenzar sus competencias que al llegar a este nivel son dignos representantes del Municipio de Chihuahua en ámbitos deportivos.

Comentarios