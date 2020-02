No es que no se quiera procurar la salud, se quiere hacer de la mejor manera: Jáuregui

Luego de que el gobernador Javier Corral Jurado reiterara que Chihuahua firma como no adherido al programa de Salud del gobierno federal, el secretario del Ayuntamiento César Jáuregui, comentó que esto no significa que rechacen procurar la salud, sino que se quiere hacer de una mejor manera.

“Desde un inicio el Insabi no parecía estar preparado para remplazar el Seguro Popular, y es por eso que hoy hay quejas de falta de medicamentos, de atención. No es que no se quiera procurar la salud, se quiere hacer de la mejor manera, y parece ser que los términos y condiciones en que se formó el Insabi colocan a los estados en una situación financiera difícil”, dojo.

En este sentido agregó que es algo que es peligroso para los gobiernos estatales pues tendrían que embarcarse y después se les juzgue como los responsables de que las cosas falles.

El titular del Ejecutivo estatal dijo esta mañana que se firmará el convenio de colaboración de modelo único de atención a la salud, de la obligación de la gratuidad, de la cobertura universal a la población abierta pero “no vamos a centralizar la operación ni a transferir los recursos humanos del sistema de salud al Gobierno Federal”.

Javier Corral agregó que se analizará la manera de acceder a una parte del fondo federal de los 40 mil millones de pesos anunciados para salud, los recursos para garantizar a toda la población abierta, la gratuidad del servicio médico de manera progresiva y para asumir el nuevo modelo de atención médica que señala la ley.

