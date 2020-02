Me sentí muy decepcionado de Andy Ruíz: DEONTAY WILDER

El Campeón mundial de los pesos pesados se pronunció en contra de la última actuación del boxeador.

Desde la derrota frente a Anthony Joshua en diciembre pasado, la polémica ha perseguido a Andy Ruiz, y ahora fue Deontay Wilder, Campeón mundial de los pesos pesados, quien se pronunció en contra del boxeador.

Wilder aseguró sentir decepción de Ruiz, pues él le tenía fe y creía que el pugilista mexicano reafirmaría su grandeza en la revancha ante su contrincante británico, pero no fue así.

“Me sentí sumamente decepcionado con Andy Ruiz, quizás porque yo tenía mucha fe en él. Realmente quería verle alcanzar la grandeza especialmente debido al principio de su carrera en el boxeo, cuando casi lo desalojaron de su apartamento. No sé como se siente ser desalojado (y no quiero saber jamás lo que se siente al no tener un hogar), pero él estaba metido en esa situación y un ángel llegó y lo salvó.

“Le dieron una oportunidad, una gran oportunidad (Anthony Joshua) para convertirse en mega estrella, Ruiz le venció, lo noqueó, lo arrojó a la lona en cuatro ocasiones y lo despachó. Tuvo la pelea más importante de su vida y dejó ir todo (en la revancha)”, declaró para ESPN.

Tras el trago amargo del 2019, Andy Ruiz podría volver al ring en mayo o junio de este año y ya tendría dos candidatos en puerta.

