Gobierno Municipal invitan a inscribirse en escuela de fútbol soccer infantil

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita al público infantil a inscribirse en la Escuela de Fútbol Soccer de ‘Chiwas Club’ que dará inicio sus entrenamientos en próximas fechas, a cargo de Guillermo Martínez, promotor único acreditado en Chihuahua por la Federación Mexicana de Fútbol en Psicología Deportiva.

Tanto en las ramas varonil como femenil, podrán inscribirse interesados en las categorías 2012-2011, 2010-2009 y 2008-2007 quienes aprenderán conceptos y técnicas básicas de fútbol, especialización de posiciones, trabajo en equipo, aspectos psicológicos y ética deportiva.

Será a partir del 4 de febrero cuando dé inicio los entrenamientos de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 horas en los campos de soccer ubicados entre el Conalep II y calle Pascual Orozco de colonia Revolución.

Cabe mencionar que siguen abiertas las inscripciones conformar los equipos en las categorías varonil sub 15 y sub 19 y en la rama femenil sub 15 y sub 17, también de la Escuela de Fútbol Soccer ‘Chiwas’ Club.

Para mayores informes comunicarse al celular 614-2189894 con Guillermo Martínez, preparador físico internacional avalado por la Escuela Interval Argentina.

