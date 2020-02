El Senado aplica outsourcing a empleados de limpieza: Les paga el mínimo y les roba su antigüedad

Por Dulce Olvera

En el Senado, donde hay una iniciativa para regular el outsourcing que permite evasión fiscal y de derechos laborales, los 373 trabajadores de limpieza y mantenimiento están subcontratados por la empresa estatal Fonatur Infraestructura, de acuerdo con dos contratos. La Ley Federal del Trabajo lo permite por ser una actividad especializada y tienen acceso al IMSS e Infonavit. Sin embargo, ganan el salario mínimo, se les contrata por dos meses (no generan antigüedad) y carecen de sindicato.

María Silvia, trabajadora de limpieza del área de servicio médico del Senado de la República, contratada por outsourcing por Fonatur Constructora (ahora Fonatur Infraestructura), falleció por un infarto fulminante alrededor de las seis de la mañana el 6 de marzo de 2019 en las inmediaciones del recinto, donde los 236 empleados de limpieza y los 137 de mantenimiento están contratados por este tercero sin relación laboral con el Senado. Los legisladores guardaron un minuto de silencio en el Pleno y el tema se colocó en la agenda legislativa.

Aunque el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo permite esta subcontratación porque es una actividad especializada que no realiza la mayoría en el Senado, y tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Infonavit, los trabajadores ganan el salario mínimo, sus contratos no les permite generar antigüedad y no cuentan con el derecho a un sindicato con Contrato Colectivo del Trabajo para pelear mejores condiciones laborales.

A través del Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana (minorista), que no puede representarlos porque su patrón es Fonatur, trabajadores de limpieza respondieron un cuestionario a SinEmbargo de manera anónima. Laboran en dos turnos de lunes a sábado.

Uno de los trabajadores dijo tener un contrato por dos meses, sin generar antigüedad.

Un trabajador contestó que labora ocho horas al día con una hora de comida por 3 mil 967 pesos con 50 centavos al mes (132 pesos diarios frente a los 123 pesos de salario mínimo). Cuenta con seguro del IMSS, a quien da una cuota mensual de 25 pesos. Su contrato es por dos meses, es decir, no genera antigüedad. Descansa los domingos (más los establecidos por la ley) y solo tiene un periodo vacacional de una semana que Fonatur elige.

Si tiene algún problema laboral, dice no tener ninguna instancia dónde acudir y considera que sus condiciones de trabajo no son buenas porque “les descuentan mucho por el contrato, y dicen que son reglas del Senado”.

Otra trabajadora, quien también considera que sus condiciones laborales no son buenas, contestó que gana alrededor de 2 mil pesos quincenales (4 mil al mes, como su compañero) por ocho horas al día. Lleva cinco años laborando en el recinto, pero su contrato es por dos meses. También tiene acceso al IMSS, pero desconoce cuánto le descuentan de cuota.

“EL TRABAJO ES SUBVALORADO”

La Senadora Patricia Mercado Castro, Secretaria de la Comisión del Trabajo, dijo que es una subcontratación que está dentro de la legalidad y el Senado tiene la certeza de que Fonatur los tiene en nómina para garantizarle los derechos plenos de las trabajadoras y trabajadores de limpieza (IMSS e Infonavit).

“Hemos seguido atentos a que efectivamente no sea simulación”, expuso. “Aquí el tema es que ganan el salario mínimo y podrían ganar más. Por eso el Senado les dio vales para apoyar el ingreso diario de los trabajadores (en 2019 entregó vales de mil pesos por el 10 de mayo y otro de Fin de Año por 2 mil pesos). El trabajo de los trabajadores de limpieza, que la mayoría son mujeres, al igual que el de las trabajadoras del hogar, es subvalorado aunque sea indispensable para la operación del edificio”.

“No tendrían por qué ser trabajadores y trabajadoras que tienen salarios tan bajos, cuando el valor del trabajo que se hace es importante”, dijo.

De acuerdo con el contrato de abril a diciembre de 2019 entre el Senado y Fonatur Infraestructura, se estimó que el salario diario más viáticos de un coordinador de limpieza (1) fuera de 1,894 pesos diarios (293 días pagados al año); de un supervisor de limpieza (12), 447 pesos diarios (293 días pagados); de un pulidor (18), 297 pesos (291 días pagados); y un auxiliar de limpieza (262), 234 pesos (291 días pagados). Más un vale mensual de 500 pesos.

El contrato no desglosa los descuentos que los trabajadores dicen observar en los pagos.

Desde octubre el presidente de la Comisión del Trabajo, el Senador Napoleón Gómez Urrutia, presentó una iniciativa para reformar a nivel nacional el outsourcing de simulación que no otorga seguridad social a los subcontratados. Además la Secretaría del Trabajo ha fortalecido la inspección de empresas para que cumplan los requisitos legales para subcontratar.

“Tenemos que entrarle. Hay partes que debemos reformar y regular para que no sea una forma de evadir ni impuestos ni derechos”, dijo la Senadora Mercado. “Que el Senado dé el ejemplo en la casa. Si vamos a discutir el outsourcing afuera, poder decir que aquí garantizamos que nuestros subcontratados, en este caso los de limpieza, se les respeta el trabajo digno y decente”.

LAS OBLIGACIONES DE FONATUR

Al menos desde 2012 la Cámara de Senadores ha contratado a Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para el servicio de limpieza integral para los inmuebles ocupados por el recinto.

Ese año, cuando se aprobó la Ley Federal del Trabajo que permite la subcontratación especializada, fue por 19 millones 795 mil pesos, de acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración (2012-2018) de Fonatur Constructora, una empresa “no rentable” de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al acumular pérdidas por más de 963 millones de pesos hasta 2017, cuando dejó de operar.

A través de una solicitud de información hecha por SinEmbargo, Miguel Ángel Dávila Narváez, titular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, respondió que el Senado “no ha realizado contratación alguna en la modalidad de outsourcing”, y adjuntó los dos últimos contratos con Fonatur, ahora con la filial Infraestructura.

Ambos exponen que Fonatur Infraestructura, empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal, es el patrón de los empleados y el responsable de otorgarles IMSS e Infonavit.

De marzo a diciembre de 2019, el Senado contrató a Fonatur Infraestructura para los servicios de limpieza y mantenimiento de los inmuebles patrimonio del recinto legislativo, de acuerdo con los contratos SERV/DGRMSG/027/03/19 y SERV/DGRMSG/046/04/19.

Fonatur Infraestructura se conformó en 1977 como Nacional Hotelera Baja California, en 2008 pasó a ser Fonatur Mantenimiento Turístico y desde 2018 a Fonatur Infraestructura, cuyo objeto social comprende, entre otras actividades, el prestar servicios de mantenimiento y limpieza en instalaciones e inmuebles que requieran dependencias de la Administración Pública Federal, estatal, municipal o personas físicas y morales.

El contrato firmado del 1 al 31 de marzo de 2019 fue por el servicio de mantenimiento preventivo para los inmuebles ocupados del Senado de la República por 4 millones de pesos. Fonatur Infraestructura dotó de uniformes a los empleados y equipos de comunicación (teléfono y radio) al Coordinador general del servicio y a los supervisores de los edificios.

Y el contrato del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019 fue por el servicio de limpieza para los nueve inmuebles del Senado de la República, ubicados en Reforma y la colonia Centro, por 32 millones de pesos.

En el Senado, los 373 trabajadores de limpieza y mantenimiento están subcontratados por la empresa estatal Fonatur Infraestructura. Foto: Cuartoscuro.

En la cláusula Décimo Tercera de ambos contratos se expone que Fonatur Infraestructura “como patrón del personal que emplée será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que su personal no establece ningún tipo de relación con el Senado, siendo responsabilidad única y exclusiva de el prestador los vínculos jurídicos laborales, administrativos y de seguridad social que se establezcan con ellos”.

Fonatur Infraestructura “se presta a recibir todas las reclamaciones que el personal que ocupe para la prestación de los servicios presentaren en contra del Senado, obligándose a sacarlo en paz y a salvo de cualquier demanda o juicio por prestaciones a las que por ley tuvieran derecho sus trabajadores, así como por requerimientos formulados por autoridad competente en materia fiscal, administrativa o de seguridad social en relación con sus empleados o dependientes”.

Y en la Décimo Quinta cláusula del contrato, sobre el IMSS e Infonavit, dice que Fonatur Infraestructura reconoce que “los conceptos derivados de obligaciones laborales y sociales a su cargo, en relación con sus trabajadores, se encuentran contemplados dentro de los costos que integraron la propuesta económica presentada por la que se le adjudicó el contrato”, por lo que el Senado obliga al prestador de servicios que presente original y copia de la documentación que acredite el cumplimiento del pago de salarios y demás prestaciones laborales, así como de las cuotas y aportaciones enteradas al IMSS (cada mes) e Infonavit (cada dos meses), correspondiente a cada uno de los trabajadores”.

Si el prestador no presenta la documentación requerida, no procederá la liberación de los pagos parciales que se le deban y acepta que el finiquito del contrato estará supeditado a la presentación de la documentación antes descrita, la cual deberá estar actualizada.

SinEmbargo pidió una postura al área de comunicación de Fonatur, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

