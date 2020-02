“El director deportivo del Cruz Azul no sé si sea un títere o el que lleva el café”: Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo, ex jugador del Cruz Azul y protagonista en el último campeonato de La Máquina Celeste, comentó que no sabe qué hace el director deportivo en la institución cementera, después de que la directiva avisó que en ese puesto no había posibilidad de tomar decisiones.

“El director deportivo, no sé si sea un títere, el que lleva el café, las aguas o el que pone la cara para los errores de los directivos en Cruz Azul. En el caso de Siboldi, el problema no es el técnico, podrán tener a cualquier técnico, mientras no exista una planeación, mientras sigan tomando decisiones los directivos, mientras le impongan jugadores a los técnicos no van a funcionar”, comentó Carlos Hermosillo, en Futbol Picante de ESPN.

El atacante explicó que lamenta la situación que pasa Jaime Ordiales y pide que haya más organización en la institución celeste, debido a que considera que la culpa de la actual situación del equipo es de la directiva y jugadores.

“Lo de Ordiales me da mucha pena, después de escuchar que el director deportivo no toma decisiones, pues que me digan qué hace. Si te vas a estudiar a España, como lo hice, ahí te dicen qué hace el presidente deportivo, el director administrativo y el entrenador”, mencionó.

El delantero mencionó que los jugadores del Cruz Azul “han caído en una zona de confort” y aún así considera que el equipo actual tiene capacidad para competir por el título.

“El jugador tampoco puede entrar en una zona de confort, en una situación en donde se culpa al directiva o se corre al entrenador, respeto al futbolista, porque quiero esa profesión, pero entendí lo que hay que hacer en la cancha. Nosotros somos los que jugamos y hoy en día el jugador está muy acomodado, parece es un reflejo de lo que pasa en la directiva, inestabilidad”.

Jonathan Borja llegó a la Ciudad de México y en sus primeras declaraciones en suelo azteca indicó que le gusta ser líder “siempre” y que llega con la intención de demostrar con Cruz Azul de qué está hecho.

El futbolistas al que apodan ‘El Rebelde’, sobrenombre que se ganó con su anterior técnico, Marcelo Zuleta en El Nacional de su natal Ecuador, habló con firmeza: “Es un reto muy grande, lo asumo así. Tengo una responsabilidad muy grande porque es mi primera experiencia internacional; tengo qué venir a demostrar de qué estoy hecho”.

“Me siento muy feliz de llegar a un equipo con toda la historia que tiene Cruz Azul, un equipo grande”, añadió.

Dijo que “tengo gente que ha jugado aquí en México, la mayoría de ecuatorianos que han jugado aquí son mis amigos y tengo muy buenas referencias de Cruz Azul, lo grande que es y lo que busca pelear este año”.

Asimismo, explicó que nunca llegó a los clubes con un cartel grande, sino con ganas de trabajar y hacer las cosas bien, y esperando que salga todo como el club quiere este año.

Se refirió también a cómo le gusta jugar más, dado que tanto su extimonel señaló que se acomoda bien jugando detrás del delantero, mientras que su expreparador físico, Juan Pablo Rodríguez, aseguró que, incluso, sabe jugar de creativo.

“Juego como enganche, no tengo problema de jugar en cualquier lugar, me acomodo en cualquier posición de ataque”.

Por último, acerca de si disfruta ser líder en la cancha, como señala todo aquel que lo conoce, no titubeó al responder que “siempre” quiere serlo.

El jugador indicó que viene para realizarse los exámenes médicos y para arreglar su contrato. Luego volverá por la visa de trabajo.

