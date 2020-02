Pastor pidió 50 mdd para resucitar a Kobe Bryant y a su hija

Un religioso de origen ghanés aseguró tener las facultades para devolverle la vida al exbasquetbolista y a Gianna.

A casi una semana de la lamentable muerte de Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna Maria, un religioso ofreció resucitar a la estrella de la NBA y a la niña a cambio de 50 millones de dólares.

El pastor ghanés Nigel Gaisie aseguró tener las divinas facultades para devolverle la vida a Kobe y Gianna a cambio de la escandalosa suma, la cual debería ser entregada por la familia del exbasquetbolista.

“El Señor me llevó al mundo de los espíritus y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de éste, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero, que Él, el Señor, no ha sancionado su muerte.

“Cuéntale a la familia de este hombre y al mundo entero, que si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitarlo a él y su hija. Así lo dice el Señor, sin dinero, no puedo traerlo a él y a la niña de regreso, lastimosamente”, aseguró el pastor en declaraciones recogidas por el diario ‘The Standard’ de Kenia.

Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas perdieron la vida trágicamente en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero en Calabasas, California; sus cuerpos ya han sido recuperados.

