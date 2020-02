Aprueban Convocatoria para Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2020

Los integrantes del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron por unanimidad la Convocatoria para el desarrollo de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2020, esto con el objetivo de que la ciudadanía pueda votar y decidir sobre el destino del 5% del presupuesto de egresos para este año, equivalente a 143 millones 663 mil 050.91 pesos.

De esta manera quedó estipulado que el próximo 23 de febrero de 2020 se realizará la votación del presupuesto participativo, para lo cual serán instaladas diversas mesas de recepción en las que los ciudadanos podrán ejercer su derecho a participar, quienes únicamente deberán presentar la credencial para votar o en caso de no tener, podrán participar con la carta de identidad expedida por la Secretaría del Ayuntamiento, tratándose de niñas niños y adolescentes, estos podrán votar con la credencial vigente de la institución educativa a la que pertenecen.

Los ciudadanos podrán durante la consulta pública elegir cinco opciones de proyectos, mismos que serán implementados en su distrito y con los recursos provenientes del presupuesto participativo.

A nombre de la Comisión de Participación Ciudadana la regidora Laura Patricia Contreras, mencionó que el análisis de propuestas fue de un arduo trabajo, cada una se revisó a detalle y fueron elegidas aquellas que resolverán una necesidad colectiva y no sólo de unos cuantos, además de que se procuró que no estuvieran consideradas en algún otro programa o proyecto de las dependencias municipales y que no excediera el monto destinado por distrito; agregó que todas las propuestas recibidas son importantes y el compromiso de los regidores es el de dar puntual seguimiento para que sean realizadas.

Del 5 de diciembre de 2019 al 5 de enero de este 2020 fueron recibidas un total de 461 propuestas o proyectos ciudadanos, encaminadas al rubro de obras públicas, seguridad pública, actividades recreativas, deportivas y culturales, infraestructura rural, infraestructura urbana, recuperación de espacios públicos, medio ambiente, entre otros. Las propuestas fueron analizadas por el Comité Técnico de Presupuesto Participativo 2020 a fin de ver la viabilidad de cada una.

Comentarios