Preocupa la visión de Amlo ante la economía del país: PAN

La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Rocío Reza, comentó que son preocupantes los comentarios del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, respecto a los resultados en materia económica en su primer año.

“El tomar a la ligera el decremento de la economía nacional, como hace mucho no sucedía y contestar que eso no importa porque ahora los mexicanos reciben apoyos de manera directa con sus programas clientelares, me parece una total irresponsabilidad que no abona en nada a la certidumbre de la iniciativa privada y pone en riesgo la atracción de inversiones al país y la cadena económica que esto conlleva”, dijo.

En este sentido la presidenta recalcó que el gobierno federal debe rendir cuentas al país y revertir la caída en la economía mexicana que decreció 0.1 %.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo 0.1 por ciento en 2019 con base en cifras desestacionalizadas, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicada este jueves. El dato representó la primera contracción desde 2009, cuando el PIB cayó 5.3 por ciento en el contexto de la crisis económica.

