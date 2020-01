EU sanciona a empresas petroleras que negocian con Irán

El departamento estadounidense del Tesoro anunció hoy la imposición de nuevas sanciones a Irán, dirigidas ahora a varias compañías petroleras y petroquímicas.

En un comunicado la dependencia gubernamental estadounidense detalló que las empresas sancionadas son Triliance Petrochemical Co. Ltd., Sage Energy HK Limited, Peakview Industry Co. Limited y Beneathco DMCC, por sus transferencias colectivas de fondos.

Esas transferencias, por cientos de millones de dólares, provenientes de exportaciones de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, ayudaron al financiamiento del cuerpo de élite Qods de la Guardia de la Revolución Islámica y grupos aliados.

Qasem Soleimani comandaba al grupo de élite Qods y fue asesinado en una operación de drones estadounidenses realizada en el aeropuerto de Bagdad a principios de este año, un hecho que elevó casi al máximo la tensión entre Washington y Teherán.

De acuerdo al departamento del Tesoro, las empresas sancionadas este jueves apoyaban las exportaciones petroleras y petroquímicas de Irán en contravención de las sanciones impuestas por Washington.

Las nuevas medidas engrosan las sanciones económicas estadounidenses impuestas a Irán para obligarlo a renegociar los acuerdos de 2015 que limitaban sus programas de desarrollo de su capacidad nuclear y de misiles, bajo el argumento de que los incumplía.

En 2018 el actual gobierno estadounidense se retiró de esos acuerdos y comenzaron sus rondas de sanciones, mientras Irán advirtió que expandería de nuevo sus programas, lo cual ya hizo pese a la oposición de la Unión Europea.

Mientras tanto la iraní Press TV señaló que se espera que el mismo departamento del Tesoro anuncie más sanciones ahora contra su Organización de Energía Nuclear y su director, Ali Akbar Salehi, lo que ocurría este jueves.

Comentarios