Arrancó rodaje de The Batman con Robert Pattinson como protagonista

El proyecto había tenido algunos problemas que retrasaron, entre ellos, que su protagonista no consiguía ganar volumen muscular.

The Batman, la nueva cinta del superhéroe enmascarado que cuenta con Robert Pattinson como protagonista, comenzó su rodaje, anunció el director Matt Reeves, quien está al frente del proyecto.

“Día uno, The Batman, escribió en su cuenta de Twitter el cineasta junto a una fotografía de una claqueta empleada en esta primera jornada de producción. Reeves también mencionó en ese mensaje al australiano Greig Fraser, director de fotografía que fue nominado al Óscar por su trabajo en Lion de 2016.

Robert Pattinson dará vida a Batman en esta película y tomará así el relevo de otros intérpretes que en el pasado encarnaron al justiciero de Ciudad Gótica, entre los que figuran Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney y Val Kilmer.

El elenco de The Batman incluye también a Zoë Kravitz, quien interpretará a Catwoman, personaje que en pasado ha sido interpretado por otras estrellas como Michelle Pfeiffer (Batman Regresa de 1992), Halle Berry (Catwoman de 2004) y Anne Hathaway (Batman: El caballero de la noche asciende).

Junto a Pattinson y Kravitz también aparecerán los actores Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, John Turturro y Jeffrey Wright, entre otros.

Este proyecto que encabeza Matt Reeves había tenido algunos problemas que retrasaron el rodaje, entre ellos, que, aunque Pattinson se encontraba entrenando y ejercitándose para el papel protagónico, surgió un nuevo reporte que aseguraba que el actor británico no conseguía ganar volumen muscular.

“También escuché que Robert Pattinson está teniendo algunos problemas para aumentar su volumen. Creo que probablemente sea imposible para él aumentar de volumen porque tiene una constitución ligera, pero creo que es gracioso que digan: ‘Tal vez si le damos unas pocas semanas más, podría aumentar de volumen’. Si él no ha aumentado hasta ahora, no va a aumentar. Solo acepten que tienen un Batman flaco y lidien con eso. Entonces, creo que es gracioso. No es que sea un gran retraso. No es un gran problema. No es un gran problema, de verdad, serán como un par de semanas”, aseguró la youtuber Grace Randolph, vía CosmicBookNews.

Además, en una entrevista con The Guardian, Pattinson comentó la posibilidad de dedicarse a la pornografía, “pero de autor”, en el caso de que su rol como Batman no tenga un buen recibimiento del público y la crítica especializada.

El actor hizo un recuento de sus más recientes proyectos cinematográficos: “En las tres o cuatro últimas películas he tenido escenas de masturbación. “Lo hice en High Life, lo hice en Damsel y The Devill All the Time”, recordó el actor.

En un principio, The Batman iba a ser dirigida por Ben Affleck, quien dio vida al superhéroe en Batman vs. Superman: El origen de la justicia y La liga de la justicia, pero en 2017 renunció a ser su realizador, también figuraba como su protagonista, un papel al que también dijo adiós finalmente en enero del año pasado.

Está previsto que la película se estrene en los cines en junio de 2021.

