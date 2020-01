Pide Congreso se garantice atención médica a derechohabientes de PCE en Juárez

La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobó el exhorto presentado por el diputado René Frías Bencomo, mediante el cual se solicita al Ejecutivo Estatal, para que a través de Pensiones Civiles del Estado (PCE), se informe si realmente se cuenta en la delegación Juarez con la atención y tratamientos suficientes y necesarios que requieren los derechohabientes en el Hospital Star Medica y otras instituciones.

Dentro del documento aprobado, también se señaló que en caso de que no exista, se celebren de manera urgente, las negociaciones y acuerdos necesarios con instituciones hospitalarias, a efecto de brindar de inmediato el servicio médico correspondiente; asimismo, para que se amplíe la cobertura de médicos generales, pediatras, especialistas, estudios diversos, etc, en todas las delegaciones de la Entidad, a fin de garantizar una mejor atención médica a los derechohabientes.

En su exposición, Frías Bencomo agregó que el pasado 16 de enero del presente año, fue recibida una contestación de la dirección de Pensiones Civiles del Estado, en la que se explican los motivos de la cancelación del contrato con el Centro de Médico de Especialidades, siendo el motivo principal, según se detalla, el considerable incremento de precios en los servicios.

En otras ocasiones, de manera cotidiana recibimos quejas de derechohabientes de las distintas regiones del estado que expresan diversas carencias y deficiencias; no solo no hay respuestas a la necesidad de ampliar la cobertura de médicos generales, pediatras, especialistas, estudios diversos, etc, si no que algunos de los servicios que anteriormente se prestaban paulatinamente han disminuido”, continuó el Legislador.

Asimismo, externó un caso en el que un derechohabiente hizo de su conocimiento, que tras un accidente fue hospitalizado en el hospital Star Medica de Cd. Juárez, pero al no contar con los servicios que requería su condición en este hospital, tuvo que ser trasladado de urgencia a la ciudad de Chihuahua, situación que puso en mayor riesgo su integridad, aunado a lo que implica para sus familiares.

Es lo todo lo antes expuesto, que de nueva cuenta se solicita a la dirección de Pensiones Civiles del Estado, para que de manera urgente realice las acciones pertinentes y necesarias para que se garantice cobertura y calidad en la atención de los derechohabientes de todas las regiones de la Entidad.

