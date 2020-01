Reducción del Fortaseg no es escusa para seguir trabajando: Municipio

El secretario del Ayuntamiento César Jáuregui Moreno, comentó que tras la reducción 5.9 millones de pesos del Fortaseg a Chihuahua la alcaldesa Maru Campos no escatimará en seguridad y buscaran la manera de seguir invirtiendo en tan importante rubro.

“La reducción estaba prevista lamentablemente desde el año pasado, y bueno como lo dijo la alcaldesa eso no es escusa para no procurar la seguridad de nuestros ciudadanos. Una reducción en los fondos para los municipios y entidades del país en materia de seguridad si es afectación pero como ya dije, la alcaldesa aclaró que eso no es un pretexto para que dejemos de dar resultados en la materia”, comentó.

El funcionario agregó que sin duda que no se reciban los recursos como se venían recibiendo y se disminuyan precisamente en un rubro donde desde su punto de vista debería ser un incremento constante para solventar deficiencias en la materia sobre todo en equipo, es un golpe duro.

