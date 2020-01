“Chicharito no es una leyenda, sólo es popular” asegura ‘Joserra’

El periodista criticó que Javier Hernández se calificara a sí mismo como una “leyenda” durante su presentación con el Galaxy de LA.

Javier ‘Chicharito’ Hernández causó conmoción en redes sociales tras su presentación como futbolista del Galaxy de Los Ángeles, en la que aseguró regresa al continente americano como una “leyenda” del futbol mexicano.

Estas declaraciones no gustaron a muchos personajes del medio deportivo en nuestro país, entre ellas a José Ramón Fernández, quien aseguró que Hernández Balcázar no es una leyenda del futbol mexicano, sino sólo una figura popular.

“El término leyenda hay que definirlo; leyenda son aquellos que quedan en la historia y cambiaron algo en su rama. Se convirtió en algún momento en un personaje popular del futbol mexicano y de la cultura, pero leyenda, no”

José Ramón Fernández

‘Joserra’ dejó claro que a Javier Hernández no le corresponde calificarse a sí mismo, pues será hasta que finalice su carrera cuando se pueda hablar de si es o no una leyenda del futbol mexicano como los son Hugo Sánchez, Rafael Márquez o Salvador Reyes.

El que también criticó las declaraciones de Javier ‘Chicharito’ Hernández fue David Faitelson, quien aseguró en su cuenta de Twitter que al delantero mexicano le faltó mucha humildad.

Hernández Balcázar no se quedó callado y le contestó al polémico periodista señalando que sigue confundiendo el significado de la palabra “humildad”.

“David con el respeto y admiración que te tengo, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en Europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad”

David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David! https://twitter.com/Faitelson_ESPN/status/1220484590781059073 …

Al “Chicharito” de hoy le falta un poco de “humildad”…

Lo cierto es que Javier Hernández tiene una carrera que poco futbolistas mexicanos pueden presumir: jugar en grandes equipos como Manchester United y Real Madrid, además de ser el máximo goleador en la historia de la Selección de México, son algunos de sus logros.

