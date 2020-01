Regresé como una leyenda: Chicharito

Aunque dijo que algunos les molestará, Javier Hernández aseguró que vuelve como figura del balompi.

Durante su presentación como jugador del Galaxy de la Major League Soccer (MLS) Javier Hernández aseguró que su paso por Europa fue exitoso y regresa al continente americano como figura.

“Regresé como una leyenda del futbol mexicano, si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, yo hice todo lo que estaba en mis manos”, aseguró el delantero.

Además, Hernández dejó entrever que hubo personas que no lo dejaron brillar más durante su paso por el Viejo Continente.

“Hubo gente que no me dejó jugar y no me dejó expresarme como hubiera querido, eso es parte del futbol, pero imagínate si regreso como una leyenda del futbol mexicano, por más que esto les moleste a muchos, no sé, el hubiera no existe”, sentenció.

