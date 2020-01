“César Ramos está sancionado por el error en Final América vs Rayados”: Arturo Brizio

El nazareno no pitó un claro penal cometido por Leonel Vangioni en contra de Guido Rodríguez.

México.- Existen muchos americanistas dolidos por la Final que su equipo perdió ante los Rayados hace unas semanas. Y es que consideran que el árbitro César Ramos perjudicó a las Águilas al soslayar una clara pena máxima cometida por Leonel Vangioni, la cual pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Incluso, el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, reconoció que el citado silbante no realizó su trabajo como era debido en aquella jugada, ya que no se tomó el tiempo necesario para revisar a conciencia el VAR, hecho por el cual está suspendido de la Liga MX.

“Yo contesto todo como va, está castigado, pero no está castigado porque el América se haya quejado o porque no se haya marcado un penalti, está sancionado porque no cumplió el protocolo del VAR, de meterse dos minutos a ver todas las tomas que podía ver y entonces tomar una decisión”.

Arturo Brizio.

En esa tesitura, Brizio Carter aseveró que ningún nazareno tiene como consigna perjudicar a tal o cual equipo, sino que más bien los yerros arbitrales son inherentes al futbol.

“Al final el error es parte del juego, error del árbitro, del jugador, del técnico, en este caso nosotros asumimos nuestro error, no le quita nada y no le da puntos ni títulos a nadie, pero tampoco quitamos títulos a nadie, el partido continuó y simplemente lo que nos toca a nosotros es que consideramos que esa jugada debió sancionarse con penalti”.

Corría el minuto 44 del primer tiempo correspondiente al duelo de Vuelta de la Final del Apertura 2019 cuando, tras un tiro de esquina, Vangioni sujetó a Guido Rodríguez impidiendo que rematara con la testa.

Pese a que César Ramos pidió tiempo para revisar el VAR, lo cierto es que no checó todas las tomas disponibles y terminó cometiendo un error, toda vez que el contacto era meritorio de pena máxima.

Por si fuera poco, Leonel Vangioni pudo haber sido amonestado por el penalti, lo cual hubiese significado su expulsión, pues en ese momento ya estaba pintado de amarillo. Además, el argentino fue quien metió el penal decisivo para que los Rayados despacharan al América.

De ahí que el silbante esté congelado hasta nuevo aviso, como afirmó en la misma entrevista para Récord el titular de la Comisión de Arbitraje.

“Cuando un árbitro se asoma nueve segundos, en una jugada tan difícil estás faltando al protocolo del VAR y eso trae una sanción, el número de partidos es un tema confidencial, pero César Ramos está sancionado”.

SDP noticias

