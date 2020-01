49ers de San Francisco, la franquicia que revolucionó la ofensiva de la NFL

49ers es una de las dinastías más exitosas en la era del Super Bowl gracias a su patentada Ofensiva de la Costa Oeste, la cual revolucionó la NFL.

El próximo domingo 2 de febrero, San Francisco tendrá la oportunidad de levantar su sexto Vince Lombardi si vence a Kansas City. Los 49ers han sido uno de los equipos más exitosos en la era del Super Bowl gracias a la Ofensiva de la Costa Oeste, un esquema que patentó el head coach Bill Walsh y que revolucionó la NFL hasta la fecha.

Fue en los 80, década que dominó San Francisco al ganar cuatro Super Bowl, donde se presentó un esquema ofensivo que marcó un antes y un después en la NFL, tanto que hasta la fecha la mayoría de los equipos basan sus ataques en estrategias influenciadas por la denominada Ofensiva de la Costa Oeste.

Bill Walsh fue la mente maestra con este esquema que contó con un ejecutante de primera: Joe Montana. Quien es considerado por muchos todavía como el mejor quarterback de la hustoria, llevó a cabo a la perfección el planteamiento de Walsh para poner en nueve temporadas a los 49ers entre los más ganadores de trofeos Vince Lombardi.

¿En qué consiste?

Walsh replanteó las ofensivas con pases que no rebasaran las 10 yardas, pero que contaran con gran precisión y un constante recorrido del campo. Con este esquema, no solo entraban en acción los receptores abiertos y alas cerradas, también los corredores, por lo que había profundidad a lo largo y ancho del emparrillado. Por supuesto, también se contaba con el factor del pase de más de 10 yardas que descontrolaba a las defensivas rivales.

La evidencia irrefutable

La prueba más clara de que es ofensiva fue una revolución son los cuatro Super Bowl disputados por San Francisco en los 80. Los cuatro los ganaron, protagonizando momentos icónicos en la historia de la NFL.

En 1984, fueron campeones con la temporada casi perfecta. 18-1 con un aplastante 38-16 ante los Dolphins de Dan Marino.

Mientras que en 1989, los Broncos naufragaron 55-10, siendo la victoria más amplia en un Super Bowl hasta ahora.

Dúos inigualables

Después de que Bill Walsh dejara a los 49ers, George Seifert continuó con el legado fantásticamente. De igual manera, cuando Joe Montana partió a los Chiefs en 1993, Steve Young llevó a San Francisco a ganar otro Super Bowl y a mantener el dominio de su división y la NFC en los años 90. Young es considerdo el mejor pasador zurdo de la historia.

Ahora será labor de Kyle Shanahan y Jimmy Garoppolo para honrar esa herencia que tiene a San Francisco como el equipo más efectivo en el Super Bowl ante uno hambrientos Chiefs que tienen medio siglo sin ser campeones.

Soy mejor que Brady

En una entrevista con un medio estadounidense, Jimmy Garoppolo menciono: “siempre he pensado que soy mejor que Brady”. El quarterback de los 49ers aseguró que se refería a que esa es la mentalidad con la que afronta cualquier duelo, pues “siempre debo pensar que soy el mejor en cualquier competencia”.

Ya hubo un mexicano

Ramiro Pruneda participó en campamento de entrenamiento de los 49ers en la temporada de 2008. El tacle azteca no pudo pasar el corte del equipo y no formó parte de la plantilla que afrontó esa temporada.

SAN FRANCISCO EN EL SUPER BOWL

EDICIÓN TEMPORADA RIVAL RESULTADO

XVI 1981 Bengals ganó 26-21

XIX 1984 Dolphins ganó 38-16

XXII 1988 Bengals ganó 21-17

XXIII 1989 Broncos ganó 55-10

XXIX 1994 Chargers ganó 49-26

XLVII 2012 Ravens perdió 34-31

LIV 2019 Chiefs por definr

MEJOR PORCENTAJE DE TIRUNFOS EN SB

EQUIPO T D %

49ers 5 1 .833

Giants 4 1 .800

Packers 4 1 .800

Steelers 6 2 .750

Redskins 3 2 .600

Raiders 3 2 .600

Patriots 6 5 .545

Colts 2 2 .500

Dolphins 3 2 .400

Broncos 3 5 .375

Rams 1 3 .250

Vikings 0 4 .000

Bills 0 4 .000

*Mínimo cuatro apariciones en el Super Bowl

TRIUNFOS MÁS AMPLIOS EN EL SUPER BOWL

EDICIÓN TEMPORADA DUELO RESULTADO DIFERENCIA

XXIV 1989 49ers vs. Broncos 55-10 45 puntos

XX 1985 Bears vs. Patriots 46-10 36 puntos

XXVII 1992 Cowboys vs. Bills 52-17 35 puntos

XLVIII 2013 Seahawks vs. Broncos 43-8 35 puntos

XXXV 2000 Ravens vs. Giants 34-7 27 puntos

49ERS MIEMBROS DEL SALÓN DE LA FAMA

NOMBRE AÑOS EN EL EQUIPO

Bill Walsh 1979-1988

Bob Hayes 1975

Bob St. Clair 1953-1963

Charles Haley 1986-1991, 1999

Chris Doleman 1996-98

Dave Wilcox 1964-1974

Deion Sanders 1994

Edward DeBartolo, Jr. 1977-2000

Fred Dean 1981-1985

Hugh McElhenny 1952-1960

Jerry Rice 1985-2000

Jimmy Johnson 1961-1976

Joe Montana 1979-1992

Joe Perry 1948-1960, 1963

John Henry Johnson 1954-1956

Kevin Greene 1997

Larry Allen 2006-07

Leo Nomellini 1950-1963

O.J. Simpson 1978-1979

Randy Moss 2012

Richard Dent 1994

Rickey Jackson 1994-95

Rod Woodson 1997

Ronnie Lott 1981-1990

Steve Young 1987-1999

Terrell Owens 1996-2003

Y.A. Tittle 1951-1960

Números

524 pases de anotación tuvieron en conjunto Joe Montana y Steve Young, incluyendo playoffs; entre ambos conquistaron cinco Super Bowls

27 miembros del Salón de la Fama tiene San Francisco; es el sexto equipo de toda la historia con más jugadores en Canton, Ohio

92 triunfos registró Bill Walsh en 10 años como head coach de San Francisco; perdió 59 encuentros y solo empató uno.

24 HORAS

Comentarios