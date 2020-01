Gobierno no puede rifar avión presidencial porque no tiene la factura: Gálvez

La senadora acusó que con el tema del avión presidencial, el gobierno de AMLO busca desviar la atención de otros asuntos más relevantes.

México.- La integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Xóchitl Gálvez, pidió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) actuar con seriedad, luego de que el mandatario nacional planteó la posibilidad de rifar el avión presidencial.

Así lo manifestó la legisladora panista al afirmar que la administración de López Obrador, no puede realizar una rifa masiva del vehículo aéreo, toda vez que no se cuenta con la factura de la aeronave, ya que resaltó, ésta no pertenece al gobierno.

De la misma forma, señaló que el titular del ejecutivo federal debe aclarar que aún se debe una parte del costo de la aeronave, por lo que consideró necesario que se explique a la población que el dinero de una posible venta, será usado para pagarle a la arrendadora financiera que es la verdadera propietaria.

Ante ello, la senadora pidió al titular del ejecutivo federal tomar la seriedad necesaria, al tiempo que afirmó que la medida para poder comercializar el avión que fue adquirido en la administración de Felipe Calderón, se trata de un acto populista.

Además, la ex alcaldesa de Miguel Hidalgo ironizó sobre los posibles interesados en adquirir el vehículo aéreo, pues manifestó que si al presidente de la República no le interesa usarlo, entre sus cercanos posiblemente encuentre un comprador, como podría ser dijo, Yeidckol Polevnsky.

“Entiendo que él no lo quiera usar, pero veo que la jefa de Morena (Yeidckol Polevnsky) tiene otros gustos, a lo mejor entre sus amigos pudiera colocarlo”

Xóchitl Gálvez.

Finalmente, acusó que al hablar de la venta del avión, el gobierno lo que busca es desviar la atención de otros temas de mayor relevancia y preocupación como, afirmó, es la falta de medicamentos.

SDP noticias

Comentarios