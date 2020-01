Veo a todos burlándose de rifa de avión; ojalá se tomen mejores acciones: Jáuregui

El secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, consideró que la idea de rifar el avión presidencial no es la manera de darle un buen uso al ser un bien público, sin embargo señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe buscar alternativas que ya no le cuesten más dinero a los ciudadanos.

“Se tomó una decisión que sonaba popular pero no tenía sustento real, era difícil que alguien comprara el avión y con la rifa todo mundo anda en la pachanga y burlándose en las redes, ojalá pueda hacerse algo positivo y no creo que la forma sea mediante una rifa puede dársele otro uso favorable pero que no siga costando dinero a los mexicanos”, comentó.

Por lo anterior, el funcionario municipal dijo que un uso favorable sería utilizarlo en escuelas para traslado de deportistas, o aún mejor un uso médico para emergencias de salud.

Es de mencionar que una de las propuestas de campaña de hoy presidente fue viajar en clase turista y no usar el avión, por lo que ha intentando venderlo pero sin tener éxito ya que está evaluando en 130 mil dólares.

