Pelosi ataca duramente a Facebook: “Son una vergüenza”

La presidenta de la Cámara de Representantes de EU y tercera autoridad del país, Nancy Pelosi, atacó ayer con gran dureza a Facebook durante una comparecencia en el Congreso.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EU y tercera autoridad del país, Nancy Pelosi, atacó ayer con gran dureza a Facebook durante una comparecencia en el Congreso.

La líder demócrata aseguró que es una empresa “vergonzosa”. “Su modelo de negocio se basa únicamente en ganar dinero; no les importa su impacto en los niños, no les importa la verdad, ni de dónde llegan los contenidos, e incluso han dicho que aunque no sea verídico lo publicarán” —lo cual es cierto—, empezó asegurando Pelosi.

“Han abusado mucho de la oportunidad que la tecnología les ha dado, y lo que pienso es que sólo quieren sus recortes de impuestos y que no haya ningún tipo de acción antimonopolio contra ellos”, prosiguió la presidenta del Congreso de EU.

Y Pelosi zanjó su discurso afirmando que “han dicho muy abierta y claramente que no tienen problema con ser cómplices a la hora de engañar a la gente, con dinero procedente de quién-sabe-dónde —ni siquiera comprobaron (la procedencia de) el dinero de Rusia en las últimas elecciones—, así que han sido muy irresponsables”.

La Crónica de hoy

Comentarios