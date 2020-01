No Podemos esperar hasta marzo por medicamentos: Luis Aguilar

Ante la desaparición del Seguro Popular, el Diputado Luis Aguilar sostuvo una reunión con el Dr. Marcelino González, quien es Director del Centro Estatal de Cancerología. El motivo del encuentro, es por la incertidumbre que ha generado en nuevo modelo de salud INSABI, donde se habló sobre la preocupación que tiene la ciudadanía y de los trabajadores de este centro de salud, ante el desabasto de insumos para la atención del cáncer en el Estado y la desaparición de la cobertura de tercer nivel para esta enfermedad.

“Es un tema que, en definitiva, nos va a dar mucho de qué hablar en estas próximas semanas. El Dr. González me comenta que normalmente y bajo el esquema de salud anterior, el Centro Estatal de Cancerología administraba en promedio, 450 tratamientos de quimioterapia al mes. Al día de hoy, a mediados del mes de enero, se han administrado únicamente 100 y se espera llegar al final de mes, con 200 tratamientos, menos de la mitad de lo que regularmente brindaban”.

El legislador del PAN menciono: Todo esto tiene un por qué: el desabasto de medicamento que ha golpeado fuertemente a nuestro Estado y otros más del país, cosa que no ha mejorado ni ha sido solucionada con la aparición del INSABI, ya que esta transición, tanto de administración como de cobertura de salud pública, ha hecho que los medicamentos no lleguen o lleguen incompletos.

Los tratamientos oncológicos precisan de varios medicamentos y no se tienen todos, para poder dar la atención requerida a los pacientes que el Centro de Cancerología atiende. La Secretaría de Salud nos ha mencionado que el abasto de medicamentos se dará en tiempo y forma en el mes de marzo, sin embargo la salud no espera y es por eso que, en el transcurso de estos meses, Gobierno del Estado ha brindado el recurso para que estos tratamientos sean administrados y no pongamos en riesgo la salud de las y los chihuahuenses, pero el esfuerzo estatal no basta, se requiere del apoyo de Gobierno Federal para garantizar la atención médica, sobre todo de los que menos tienen, aseguró el Diputado Aguilar, Presidente de la comisión de salud.

