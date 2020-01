Felicita FECANACO al Gobierno Municipal por logros de la Plataforma Escudo Chihuahua

-Líderes empresariales de todo el estado se reunieron con la Alcaldesa en DSPM

Líderes empresariales de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del Estado de Chihuahua (FECANACO) se reunieron este jueves con la alcaldesa Maru Campos Galván, en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a fin de conocer la Plataforma Escudo Chihuahua: su infraestructura, alcances y logros.

La presidenta municipal, Maru Campos Galván, presentó ante los presidentes de las Cámaras de Comercio de los municipios del estado el alcance que ha tenido la estrategia de seguridad implementada en Chihuahua Capital. Lo anterior luego de la petición del sector privado para conocer la Plataforma Escudo Chihuahua.

Encabezados por el presidente de FECANACO Héctor Javier Luján Moreno, el evento contó con la presencia de los presidentes de las Cámaras de Comercio de Ciudad Juárez, Rogelio González Alcocer; de Chihuahua, Edibray Gómez; de Cuauhtémoc, Mario Alberto Delgado; de Aldama, Javier Millán; de Nuevo Casas Grandes, José Figueroa; de Camargo, Idalia López; de Saucillo, Rosario Núñez y de Meoqui, Efraín Payán; así como el Vicepresidente de Salud FECANACO, Luis Raúl Martínez Cereceres, el Vicepresidente Turismo FECANACO, Ramón Loya Rodríguez, y la directora de CANACO Parral, Isidra Yucelmin Ponce, entre otros líderes empresariales.

En su mensaje, la alcaldesa agradeció la presencia y disposición de los asistentes y expresó la preocupación y el compromiso de los gobiernos municipales para prevenir y contener en medida de lo posible los impactos que presenta el contexto nacional e internacional en nuestra región. En este sentido, le agradeció a CANACO ser un contrapeso para el ejercicio del gobierno y trabajar de la mano durante los últimos años.

“Algo que nos ha servido mucho en el municipio de Chihuahua es la parte del contrapeso, que CANACO lo ha hecho muy bien. Nos sirve porque nadie puede gobernar solo. Necesitamos esa representación y necesitamos esa multiplicación de esfuerzos, porque donde decimos está este programa y este proyecto, lo valoramos juntos, lo analizamos y lo discutimos. Eso da mucha certidumbre hacia afuera en materia de inversión, en materia económica”, puntualizó.

Por su parte, Héctor Javier Luján Moreno felicitó a la Presidenta Municipal por contribuir a que Chihuahua se mantenga como una de las regiones más estables a nivel nacional a pesar del poco crecimiento económico que se ha visto en el país, reconociéndole junto con el director de Seguridad Pública Municipal Gilberto Loya, los logros en materia de seguridad.

“La seguridad es algo que preocupa a todo el estado y a toda la república. Si no hay serenidad no hay negocio, no hay nada. Este es uno de los términos principales de una sociedad: el estado nos tiene que garantizar la seguridad y Chihuahua ha estado haciendo un gran trabajo”, manifestó el presidente de FECANACO.

Los líderes empresariales externaron sus inquietudes y reiteraron la felicitación a la administración municipal por los logros en materia de seguridad alcanzados durante los últimos tres años, tras la implementación de la Plataforma Escudo Chihuahua.

Edibray Gómez, presidente de CANACO Chihuahua destacó la importancia de la continuidad en los proyectos gubernamentales y planteó la necesidad de mecanismos de la iniciativa privada que protejan y le den continuidad a estos logros en materia de seguridad.

“La seguridad no es seguridad si no tenemos inteligencia. Sería interesante establecer un mecanismo para blindar esto y que continúe, replicarlo con los demás y enriquecerlo como FECANACO”, expresó durante su intervención.

