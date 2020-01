Round 2: Jorge Ramos y AMLO se enfrentan por temas de seguridad

Porque el periodista le prometió que regresaría a ver el comportamiento en materia de seguridad… y lo cumplió

El periodista Jorge Ramos regresó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para retomar el tema de seguridad y cuestionarlo sobre las altas cifras de criminalidad en su gobierno y le aseguró que en materia de seguridad él es el peor de todos.

“Usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la Revolución Mexicana. De diciembre de 2018 a noviembre de 2019, han sido asesinados 34, 579 personas, este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Zedillo, de todos los presidentes”, dijo el periodista.

Tras dar su contexto, Ramos preguntó al presidente cuándo habría resultados, por qué no cambiaba la estrategia de seguridad y por qué seguía trabajando con un gabinete que no le ha dado buenos resultados.

“Eso sí calienta”, contestó el mandatario quien aceptó que el problema de seguridad es un gran pendiente, pero que trabaja todos los días para resolverlo.

“Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son los más bajos del mundo. La corrupción era de las más elevadas, se abandonó a los jóvenes, se impuso la protección, la impunidad, no había autoridad, estamos enfrentando un proceso de degradación progresivo”, explicó el presidente.

Sin embargo, Ramos volvió a insistir en que la violencia está en los niveles más altos, pues cada hora son asesinados al menos 4 mexicanos.

“Algo no está funcionando presidente, su último año ha sido el peor”, dijo Ramos.

Ante esto, el presidente se comprometió a que el 1 de diciembre habrá resultados porque se terminarán de sentar las bases para iniciar la cuarta transformación del país.

El presidente dijo que tenía ventajas para lograr su objetivo porque está atendiendo las causas del problema, ya no hay contubernio con las autoridades y diariamente se tienen reuniones para analizar el tema.

EL PRIMER ROUND

Como recordarás, el 12 de abril de 2019, Ramos asistió a la conferencia de prensa para cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la estrategia de seguridad en México, pero no coincidieron las cifras que ambos ofrecieron.

El periodista de Univision le dijo a AMLO que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México. “Durante sus primeros tres meses asesinaron a 8 mil 524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México (…) ¿Qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo?”, preguntó Ramos.

AMLO le respondió que no han subido las cifras de homicidios durante su gestión. “Hemos controlado la situación según nuestros datos”, dijo el presidente, pero recibió una réplica: “Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos”, replicó Ramos.

