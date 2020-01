El riego proveniente de presa El Granero es garantizado: diputados

El coordinador de los diputados de Morena y el presidente de la Comisión de Agua en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez y Humberto Chávez Herrera, visitaron la presa Luis L. León en el municipio de Aldama, donde confirmaron que existe agua suficiente para garantizar el ciclo agrícola de este año en la región, ante las calumnias de actores políticos en días pasados.

En compañía del representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Antonio Valdemar, y técnicos de la dependencia, fueron testigos de que la presa se encuentra en más del 70 por ciento de su capacidad, y que el agua que se dejó verter para el pago del liquido en el Tratado de Aguas con Estados Unidos en días pasados, no afectará el riego de la región, aún y cuando no existan lluvias importantes este año.

Cabe destacar que los diputados verificaron que la presa se encuentra con las válvulas cerradas, a raíz del acuerdo entre productores y autoridades federales, y que los videos y fotografías difundidas la semana pasada por un diputado del PAN y productores, no se reflejan la realidad de la actual retención de agua en la presa.

El diputado Miguel Colunga indicó que la presa se construyó con el objetivo de retener el agua y evitar inundaciones río abajo, además de que actualmente se registra un 73 por ciento de su capacidad, aproximadamente 210 millones de metros cúbicos, que garantizan el riego para 4 mil hectáreas, de dos ciclos agrícolas, se acuerdo a la Conagua. “Si no llueve y la presa no se llena, está garantizada la agricultura en los próximo dos ciclos agrícolas, no está en riesgo la agricultura”, sostuvo.

En este sentido, el diputado Humberto Chávez indicó que respaldarán a los productores de la región, por lo que con datos oficiales de Conagua corroboraron que existen agua suficiente para el ciclo de riego, además de que se han estado recuperando el agua extraída con escurrimientos y agua subterránea.

