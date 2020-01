JAVIER CORRAL TOMARÁ LA MEJOR DECISIÓN PARA LA SALUD DE LOS CHIHUAHUENSES: ROCIO REZA

En Acción Nacional estamos en total desacuerdo en la desaparición del Seguro Popular, porque el Gobierno Federal no actúa con responsabilidad en las demandas de la población en general, además de que se están cobrando los servicios de salud, señaló Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del partido.

Reitero que se está engañando a la población que no cuenta con recursos económicos para pagar por los servicios de salud, por ello es un retroceso el haber eliminado el seguro popular.

Indico que Gobierno del Estado está analizando todas las vertientes para tomar la mejor decisión porque se trata de la salud de los Chihuahuenses y de ver por los que menos tienen.

Reza Gallegos dijo que en Chihuahua se firmará por parte del Gobierno del Estado sólo el convenio de colaboración con el INSABI pero no otorgará la centralización de los servicios de salud, operará como una entidad no adherida según las reglas que aplican con Gobierno Federal.

Destaco que es una constante la queja de que el Seguro Popular era gratuito y, solamente para tratamientos especializados, los pacientes pagaban 88 pesos por día de hospitalización, ahora con el Insabi todo se les cobra, llegando a desembolsar 500 pesos diarios en promedio.

Señaló que el presidente López Obrador prometió universalidad y gratuidad de los servicios de salud, “pero lo realmente válido es que está entregando sufrimiento a los enfermos al no recibir sus tratamientos a tiempo, destacando en esto la negativa de varios gobernadores a aceptar la dictadura de un gobierno central e insensible.

Explico que un tratamiento para el cáncer cervicouterino cuesta a quienes lo padecen alrededor de 37 mil pesos; el cáncer de la infancia y la adolescencia cuesta aproximadamente 159 mil pesos por paciente; el cáncer de mama llega a valer aproximadamente 234 mil pesos; el cáncer de próstata 148 mil pesos y el cáncer de colon y recto 203 mil pesos, entre otras enfermedades que se atienden en el tercer nivel de salud.

Por ultimo dijo que la Secretaría de Salud debe dar celeridad a la publicación de las reglas de operación del Insabi, a fin de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

