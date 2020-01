Isabel da su postura oficial a la renuncia de Harry y Meghan a la familia real

Isabel se reunió con sus herederos; los príncipes Carlos, William y Harry

Luego de que la semana pasada los duques de Sussex anunciaran su separación de la familia real y su independencia económica, en un comunicado en su cuenta de Instagram. La reina convocó este lunes a una reuni´ón familar en su residencia de Sandringham para resolver el deseo de independencia del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, lo que han bautizado como “Megxit”.

Aunque es un tema que involucra a toda la familia, únicamente asistieron a esta reunión la reina Isabel, el príncipe Carlos y sus dos hijos William y Harry. Las grandes ausentes son la duquesa de Sussex, quien se encuentra en Canadá, mientras que Kate Middleton fue vista saliendo de su residencia en Kensington para llevar a sus niños a la escuela.

La jefa de Estado, de 93 años, ha estado en el trono desde que su padre, el rey Jorge VI, muriera en 1952. Ha reinado el Reino Unido durante un periodo de cambios dramáticos desde las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, hasta la pérdida de las colonias y próximamente el Brexit.

Príncipe Carlos

A sus 71 años, el hijo mayor de la monarca es el heredero al trono más longevo que jamás haya tenido el Reino Unido y padre de los príncipes William y Harry .

Su matrimonio con la madre de éstos, la princesa Diana, se fue a pique y se divorciaron en 1996. Ella murió en un accidente de coche en 1997 en París cuando era perseguida por los paparazzi. Carlos se casó con su segunda esposa, Camila, en 2005.

El duque de Cambridge, de 37 años, es segundo en la línea de sucesión al trono, seguido por sus tres hijos: George de seis años, Charlotte de cuatro y Louis, de un año.

En 2011 se casó con Kate Middleton , que era su novia desde la universidad. Fue piloto de helicóptero de búsqueda y rescate y dejó su trabajo como piloto de ambulancia aérea en 2017. Vive con su familia en el Palacio de Kensington en Londres.

Harry confirmó en octubre que los hermanos se habían distanciado. Sin embargo, este lunes hicieron frente común para denunciar una “información falsa” publicada en un diario británico sobre su supuesta mala relación.

El duque de Sussex, de 35 años, es, desde el nacimiento de su sobrino Louis, sexto en la sucesión al trono. Tras diez años en el ejército británico, en los que sirvió durante dos periodos en Afganistán, Harry comenzó a concentrarse en las funciones reales.

Conoció a Meghan, una actriz de la televisión estadounidense, en una cita a ciegas, y su relación floreció rápidamente. Se casaron en mayo de 2018 y viven en la recién renovada Frogmore Cottage en la finca del castillo de Windsor.

Una de las grandes incógnitas es en dónde empieza y en dónde termina la relación de Meghan y Harry con la reina Isabel, de ahora en adelante. De acuerdo con el diario The Times, la monarca quiere asegurarse que independientemente de los trabajos que realicen los duques de Sussex no dañen la reputación de la familia.

¿Qué pasará con sus títulos?

Es posible que una vez que renuncien a sus funciones públicas, sí existe la posibilidad de que la reina les retire sus títulos nobiliarios, situación que podría afectar su popularidad una vez que lo pierdan. En caso de que los asuntos laborales de Meghan y Harry se adapten a la agenda de Buckingham, en la reunión de hoy se determinará cómo seguirán usando su título, sin que parezca una estrategia de marketing.

El príncipe Carlos, ¿dejará de darles su paga?

Aunque es probablemente uno de los temas que se tocarán durante la reunión, todo parece indicar que Meghan y Harry no renunciarán al 95% los ingresos que reciben por parte del príncipe Carlos. Cabe mencionar que ese dinero no proviene del bolsillo de los contribuyentes sino del ducado de Cornualles. De acuerdo con el diario británico The Times, Carlos habría amenazado con quitárselos.

La seguridad de los duques de Sussex

Posiblemente, Meghan y Harry no quieren perder el financiamiento de un millón de libras al año para pagar su seguridad. Pero en caso de mudarse a Canadá, el costo se elevará además de que, los contribuyentes podrían hacerse cargo de ese gasto, algo que no dejaría nada conformes a los canadienses.

“Si el príncipe Harry y Meghan se mudan aquí y viven como ciudadanos semi-privados, podrían tener que costearse ellos mismos su seguridad”, dijo un miembro de la federación de contribuyentes canadienses al diario The Times.

¿Frogmore Cottage seguirá siendo su residencia?

Finalmente, otro de los temas a tratar será su actual residencia en Frogmore Cottage. Según anunciaron los duques la semana pasada, su intención es que siga siendo su residencia oficial en Inglaterra. Aunque la reina será quién decida si seguirán viviendo ahí o no.

Un detalle importante para conservar o no la residencia es que, los contribuyentes británicos pagaron casi dos millones de libras en las remodelaciones de la propiedad. Una de las opciones es que paguen renta para compensar los gastos.

La resolución final

Finalmente, tras dos horas de reunión, los royals fueron vistos dejando la propiedad, mientras que el Palacio de Buckingham emitió una declaración de la reina con la respuesta a la petición que Harry y Meghan hicieron la semana pasada.

Hoy mi familia tuvo una discusión muy constructiva sobre el futuro de mi nieto y su familia. Mi familia y yo apoyamos completamente la decisión de Meghan y Harry de crear una nueva vida como una familia joven. Aunque hubi´éramos preferido que permanezcan de tiempo completo trabajando como miembros de la familia real, nosotros respetamos y entendemos sus deseos de vivir una vida más independiente como una familia mientras siguen siendo una parte valiosa de nuestra familia. Harry y Meghan dejaron claro que no quieren depender de fondos públicos en sus nuevas vidas. Por lo tanto, se acordó que habrá un periodo de transición en el que los duques de Sussex pasen tiempo en Canadá y en el Reino Unido. Estos son asuntos complejos para mi familia por resolver y hay más trabajo por hacer, pero pedí que se lleguen a las decisiones finales en los próximos día.

