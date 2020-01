Miguel ‘Piojo’ Herrera arremete contra David Faitelson en Twitter

El periodista deportivo catalogó como “fracaso” el pasado torneo del América, Herrera no se quedó callado y dice que las Águilas vienen por la revancha.

Las Águilas del América no jugaron la jornada 1 del Clausura 2020, porque su participación la terminaron el 29 de diciembre cuando se enfrentaron al Monterrey por el título de la Liga MX, mismo que perdieron en penales. Los de Coapa se reunieron en su nido el pasado jueves 9 de enero para realizar los exámenes médicos e iniciar la pretemporada.

Aún que no se encuentren entre los equipos que inauguraron el balompié azteca este 2020, las Águilas no pierden protagonismo y diversos medios y periodistas deportivos no dejan de hablar de ellos. Es el caso de David Faitelson, que catalogó como fracaso el último torneo del América. Lo último no le pareció a Miguel Herrera que le contestó al comunicador mediante Twitter.

Comentario de David Faitelson

“Más le vale a Miguel Herrera armar un equipo que esta vez le asegure el título al América…Otro “fracaso” es inadmisible para un club de esa exigencia y abolengo. No hay excusas que valgan, Miguel…”, escribió en su red social.

Respuesta del ‘Piojo’

“¿Otro fracaso? Tengo al mejor equipo de futbol mexicano y estamos listos para la revancha, así que deja de cegarte por tu rivalidad con el América”, respondió Herrera por el mismo medio.

América jugará su primer encuentro el próximo sábado frente a los Tigres de Nuevo León en el Estadio Azteca. La última vez que estos dos se vieron las caras, fue en cuartos de final de la campaña pasada, las Águilas eliminaron a domicilio al equipo de Ricardo Ferretti, que querrá saldar cuentas dentro de siete días.

