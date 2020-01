SondeoAs: Analistas ven título regio para el Clausura 2020

De acuerdo con nuestros consultados, Monterrey y Tigres son los principales favoritos para levantar de nuevo el trofeo de la Liga MX.

Como cada semestre en As México realizamos el sondeo con reporteros, conductores y analistas de futbol para conocer sus impresiones esta vez de cara al Clausura 2020 donde se les preguntó por el futuro Campeón, la posible decepción, el líder goleador y el futbolista que no va a tener éxito en el torneo.

En este sondeo fueron consultados Alejandro Gómez (As México), Paco Villa (TUDN), David Faitelson (ESPN), Ciro Procuna (ESPN), Juan Carlos Zúñiga (W Deportes), Brenda Flores (W Deportes), Carlos Guerrero (Azteca Deportes), Fernando Schwartz (Fox Sports), Jorge Witker (As México), Héctor Huerta (ESPN), Heliodoro Hinojosa (Multimedios), Elba Jiménez (W Deportes), Carlos Córdoba (W Deportes), León Lecanda (ESPN) y Aarón Nieto (As México).

Monterrey y Tigres los favoritos, Pumas la decepción

Rayados y TIgres son los principales candidatos para sumarle una estrella más a su escudo, pues con cuatro votos cada uno, fueron los dos equipos que se eligieron como favoritos, mientras que el Club Universidad para los analistas están condenados a fracasar en el torneo, pues aparecen con seis elecciones para ser la decepción de la Liga MX en su primer semestre del año.

JJ Macías y Funes Mori pintan para romper las redes en el torneo

De acuerdo a los expertos consultados, en su regreso a Chivas, José Juan Macías, tendrá un semestre goleador y se perfila para ser Campeón de goleo, sin embargo otro que también es favorito para nuestros consultados es Rogelio Funes Mori, quien junto a Monterrey tendrán otro semestre de ensueño. Sin embargo en la otra cara de la moneda, parece que algún jugador del América podría fracasar, ya que de los 15 encuestados tres eligieron a Giovani Dos Santos y otros tres más a Nicolás Castillo, ambos futbolistas de las Águilas.

Leandro Cufre, el elegido para que se vaya primero en el torneo.

Los especialistas eligieron a Leandro Cufré para ser el primer estratega que pierda el trabajo en el Clausura 2020, pues casi la mitad de los personajes que fueron sondeados eligieron al hasta ahora entrenador de los Zorros del Atlas, aunque otro que también fue votado en varias ocasiones es Juan Reynoso, DT de Puebla.

Alebrijes de Oaxaca, el favorito para Ascender a Primera División

El cuadro oaxaqueño es el candidato número uno para ganarse el derecho de estar en el máximo circuito del balompié azteca, pues con nueve votos, los Alebrijes son para nuestros consultados quienes tomen uno de los lugares disponibles en la Primera División, aunque también aparecen Atlante y Celaya de los equipos que ahora compiten en la Liga de Ascenso.

