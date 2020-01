Conozca las aseguradoras mejor evaluadas en calidad y transparencia de información

El ejercicio realizado consistió en dos etapas donde se revisaron normativas al momento de que las personas contratan un seguro.

Cuando adquirimos algún producto o servicio, siempre es importante verificar que éstos cumplan con ciertas normas o cláusulas, esto incluye las famosas letras chiquitas de los contratos, con el fin de evitar sorpresas o disgustos durante su uso, tal es el caso de los seguros, ya sea de vida, gastos médicos o de auto, por mencionar algunos.

En línea con lo anterior y con el fin de que pueda encontrar información transparente y clara al momento de contratar un seguro, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) realizó una evaluación en materia de transparencia financiera del producto Seguro de Vida con Componente de Inversión; dicha supervisión se realizó a 13 aseguradoras durante el 2019.

“Cabe señalar que las 13 aseguradoras que fueron evaluadas concentran 93.2% del valor de prima emitida a septiembre del 2019 del ramo de seguro de vida, la cual ascendió a 132,849 millones de pesos”, agregó la Condusef.

Para la supervisión de este tipo de productos, la comisión destacó que ésta se llevó a cabo en dos etapas. La primera consistió en revisar los documentos e información que las instituciones brindaron a las personas usuarias de este producto, con el fin de revisar si éstas contaban con la normatividad aplicable, para ello la Condusef solicitó los expedientes de clientes que incluyeran la carátula de póliza, solicitud, condiciones generales, endosos, recibos de pago o facturas y el folleto de derechos del asegurado.

Además, la comisión también solicitó la información que difunden las instituciones, con el objetivo de supervisar si es concisa y no se presta a confusiones.

“También se revisa que la información contenida en su página de Internet y publicidad sea consistente y no dé lugar a confusiones”, destacó.

¿En qué incumplieron?.

En este sentido, al realizar esta revisión, la Condusef encontró diversos incumplimientos en los expedientes mencionados anteriormente. Éstos se clasificaron en seis aspectos: solicitud, carátula de póliza, condiciones generales, estado de cuenta, página web y publicidad.

En cuanto a los incumplimientos normativos referentes a la solicitud, se encontró que no contenía la leyenda de registro, mientras que, en el caso de la carátula de póliza, la comisión argumentó que no se indicaron los datos de la unidad de atención de la institución (UNE), así como también se comprobó que no contenía el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros ante la Condusef.

Respecto al tercer aspecto que tiene que ver con las condiciones generales, se hallaron tres principales incumplimientos: el primero consistió en que no se indicaba el término anticipado del contrato, así como tampoco se incluyeron los medios de entrega en el estado de cuenta, mientras que el tercer incumplimiento fue que no se encontró el límite máximo de responsabilidad o suma asegurada en la cobertura de fallecimiento.

Dentro del cuarto aspecto que refiere al estado de cuenta, la Condusef señaló que el incumplimiento encontrado en este rubro consistió en que no se indicaba el plazo para presentar la reclamación en la UNE.

En el quinto y sexto aspectos, relacionados con la página web y publicidad de las instituciones, los errores encontrados tuvieron que ver con que no se mostraba la información de éstas en el Buró de Entidades Financieras y que la publicidad inducía al error o confusión, respectivamente.

Instituciones mejoraron.

Posterior a la primera etapa de revisión de expedientes, la Condusef informó a las aseguradoras las irregularidades normativas encontradas, con el propósito de que realizaran aclaraciones o las corrigieran.

Los resultados arrojaron que las instituciones mejoraron su calificación en la segunda revisión, de manera que 11 de las 13 aseguradoras obtuvieron calificaciones aprobatorias, de las cuales seis realizaron de forma correcta lo ordenado, por lo que alcanzaron la calificación de 10.

