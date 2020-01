Me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita: Danna Paola responde a críticas

Luego de que la actriz y cantante Danna Paola se enfrentara contra un participante de la Academia por haberla llamado “Culera”, la también juez del reality, se pronunció al respecto con un mensaje a través de su Instagram y luego en Twitter.

“He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios. machismo etc. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita y Stop”, escribió en un tuit.

Con este contundente mensaje respondió a todos los memes y tendencias que se hicieron la noche del domingo, tras la discusión con Gibrán, alumno de la Academia.

“El que esta noche en el programa haya hablado así y me haya defendido de esta manera, para muchos fue muy simpático y hay cantidad de memes, pero para otros no tanto , y va de más pero estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre pero me he contenido y no sabía cómo expresarme, pero esto no quiere decir que no tenga humildad”, señaló la cantante.

