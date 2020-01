América, equipo con más aficionados

La escuadra americanista fue la que más aficionados convocó a su estadio durante el Clausura y Apertura 2019 con tres de los juegos con más asistencia en su poder, así como su presencia en ocho de los 10 primeros lugares.

De acuerdo a la información del sitio Vivo El Futbol, las Águilas gozaron del dominio de la taquilla por encima de Monterrey y Tigres, equipos que en los últimos años son los que más aforo tienen en sus estadios, pues se sabe de la fidelidad de la afición regia.

El partido que más gente tuvo fue el de la final del Apertura 2019 que se realizó hace unos días entre América y Monterrey. Este encuentro tuvo una asistencia de 72 mil 719 personas en el Estadio Azteca.

El segundo sitio lo ocupó el Clásico Nacional entre América y Chivas, también en el Estadio Azteca. Este partido registró una entrada de 63 mil 909 personas y también se realizó en el segundo semestre del año.

El podio lo completo el choque entre las Águilas y los Monarcas Morelia en las semifinales del Apertura 2019, en el cual entraron al Coloso de Santa Úrsula 63 mil 263 personas.

Resaltar también que las visitas de América al Estadio BBVA y al Jalisco estuvieron entre las 10 mejores del año, lo que indica que el conjunto de Coapa es un éxito para la taquilla fuera de la Ciudad de México.

Cabe recordar que el Estadio Azteca es el recinto de mayor capacidad en México, por lo que también se entiende que haya sido el que más gente recibió en los juegos entre equipos de mayor convocatoria.

ESTADIOS CON MÁS CAPACIDAD EN MÉXICO

RECINTO LUGARES

Estadio Azteca 87,523

Estadio BBVA 53,500

Estadio Universitario 42,000

MEJORES ENTRADAS EN 2019

PARTIDO ASISTENCIA

América vs Monterrey 72,719

América vs Guadalajara 63,909

América vs Morelia 63,263

Monterrey vs América 52,929

Monterrey vs Tigres 51,027

Monterrey vs Tigres 48,269

América vs Cruz Azul 47,407

Monterrey vs América 46,292

Atlas vs América 46,056

América vs Tigres 45,005

