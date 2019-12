Decomisa gobernación 25 kilos de pirotecnia en navidad

Issac Diaz, subdirector de gobernación informó que durante las vísperas de navidad y el mismo 25 de diciembre se decomisaron hasta 25 kilos de pirotecnia en la zona centro de la ciudad y cruceros.

Explicó que por lo regular cada ambulante carga cuatro kilogramos para la venta diaria, aclarando que no hay sanción como tal pues si bien es un delito no amerita cárcel ni multa.

Entre lo decomisado la mayoría son luces de bengala que venden en la calle Cuarta mismas que pesan más que las conocidas como “cebollitas”, y otros cohetes.

“No hay sanción como tal más allá del decomiso, sabemos que no es fácil vender en la calle, se exponen al clima, al decomiso. La administración actual es humanista y trata de entender la necesidad de la gente, cientos de profesionistas han logrado tener estudios gracias a que sus padres que no pueden conseguir un empleo formal trabajan en la calle, pero lo que daña a otras personas como son los fuegos artificiales no se toleran ya que pueden afectar a terceros”.

