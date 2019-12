Niño le pide a Santa que le mande un mejor papá

La carta de un niño de siete años, originario de Texas, EU, en la que pide a Santa Claus que le mande un mejor papá se ha hecho viral en redes sociales.

Safe Haven, madre del pequeño, identificado como Blake, quien se encuentra en un refugio para víctimas de violencia doméstica, fue quien encontró la desgarradora carta.

“Teníamos que salir de nuestra casa. Papá estaba enojado. Teníamos que hacer todos los quehaceres. Papá consiguió todo lo que quería. Mamá dijo que era hora de irnos y que nos llevaría a un lugar más seguro donde no tengamos miedo. Todavía estoy nervioso. No quiero hablar con los otros niños. ¿Vas a venir esta Navidad? No tenemos ninguna de nuestras cosas aquí. ¿Puedes traer algunos libros de capítulos, un diccionario, una brújula y un reloj? También quiero un muy, muy, muy buen papá. ¿Puedes hacer eso también?”, decía parte del texto que escribió el menor.

Tras hacerse viral la publicación y de recibir apoyo de los internautas, Haven aclaró que ella y su hijo se encuentran seguros.

