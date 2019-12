Hanna, de HaAsh, en espera de su primer bebé

Con emotivo video, Hanna del dúo Ha*Ash, dio a conocer a través de redes sociales la dulce noticia que está en espera de su primera hija.

La cantante mexico-americana tomó por sorpresa a sus seguidores al anunciar su primer embarazo, así como también compartió el increíble momento de cómo reveló el sexo de su bebé.

En una de las escenas, se ve cómo durante un show de las cantante salen papelitos y polvos en color rosa, mismos que anuncian ser niña a quien espera con junto a su esposo Juan Carlos Herrera.

En entrevista para una popular revista, la intérprete de “Perdón, perdón” confesó que su hermana Ashley fue la primera en enterarse que estaba embarazada y la complice que le ayudó a dar la noticia al resto de su familia.

Por otra parte, cuenta lo difícil que fue concebir a su nena, pues los doctores no le daban buenas noticias.

“Estuve viendo doctores de fertilidad por más de dos años y todos me decían que probablemente no me podría embarazar. Para nosotros es un bebé milagro” – comentó

