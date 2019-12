¿Marco Fabián regresará a Chivas?

Marco Fabián subió un video en su cuenta de Intragram en el que incluyó las frases: “Hogar, dulce hogar” y “Lo mejor está por venir”, suficiente para despertar las dudas de la afición tapatía, sobre un posible regreso a Chivas, el que fuera su club al arranque de su carrera profesional.

El mediocampista de 30 años dio por finalizada su relación con el Philadelphia Union de Major League Soccer (MLS), por lo que ahora se encuentra como jugador libre y podría negociar su vuelta al futbol mexicano, donde vivió sus mejores momentos justamente portando la camiseta rojiblanca.

Hace un par de días, el jugador participó en el partido homenaje de Christian Giménez en el que fue cuestionado sobre un posible regreso al rebaño, y aunque no lo descartó, tampoco quiso profundizar en el tema: “Ahorita estoy jugando aquí (amistoso por el Chaco), no puedo hablar más jajaja. Pero esa pregunta la voy a contestar después, ahorita no, pero lo vamos a hablar… ahora celebremos al Chaco en su despedida”, declaró.

Cabe señalar que con la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva de Chivas, interesantes refuerzos comenzaron a llegar para conformar una atractiva plantilla que se prepara para encarar el torneo Clausura 2020.

Futbol Total

Comentarios