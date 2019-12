Will y Jada Pinkett Smith fueron investigados por “matar de hambre” a su hija Willow

Tras divulgarse una imagen polémica de la chica de 13 años con un amigo de 20, la pareja famosa fue investigada.

Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith fueron acusados ​​una vez de “matar de hambre” a su hija Willow por funcionarios de los Servicios de Protección Infantil.

La acusación impactante siguió a la publicación de una foto de la cantante, entonces de 13 años, acostada sin ropa en la cama con un amigo, Moisés Arias, que tenía 20 años en ese momento.

Y aunque Willow insistió en que la imagen “no tenía connotación sexual”, pensó que Arias era “un hermano”, la agencia de Servicios de Protección Infantil de Los Ángeles recibió una queja de que la estrella de Whip My Hair parecía demasiado delgada, lo que condujo a una investigación.

“Fue uno de esos momentos descarados de los que te das cuenta, ‘Hay una diferencia aquí … Lo que se considera sexual si tienes la piel negra … frente a la blanca’, dijo Pinkett Smith en su serie de Facebook Red Table Talk.

Admitiendo que ya estaba “furiosa” por la sugerencia de que ella y Will no alimentaban a su hija lo suficiente, la estrella de Angel Has Fallen notó que Willow la molestó aún más el día en que los empleados de la agencia vinieron a visitarla, porque la adolescente anunció que no había desayunado.

“Ya piensan que te estamos matando de hambre, ¡vas con un tazón de cereal a las dos en punto y dices que esta es tu primera comida! Yo estaba como, ‘Señor Jesús, toma el control’”, recordó Pinkett Smith.

Willow, ahora de 19 años, inmediatamente le dijo a su madre que su intención era bastante diferente.

“Entré con un tazón de cereal específicamente porque sabía que decían que me estabas matando de hambre”, compartió. “Estaba como,‘ ¿Sabes qué? ¡Voy a entrar con comida y comer todo el tiempo! ¡Voy a comer en toda la entrevista!’”

Naturalmente, la acusación no fue probada, pero Pinkett Smith siente que fue una experiencia de aprendizaje tanto para Willow como para su hermano mayor Jaden.

“Realmente nos unimos como familia”, reveló la actriz. “Fue como, ‘Oh, nos están atacando’, así que los niños pudieron ver por primera vez porque Will y yo habíamos sido muy protectores”.

