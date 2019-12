Presenta Blanca Gámez iniciativa para incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución de Chihuahua*

La diputada Blanca Gámez Gutiérrez presentó una iniciativa para armonizar la legislación del estado con la federal, a fin de otorgar a las mujeres la protección e igualdad de sus derechos dentro de la Constitución.

La legisladora indicó que la Constitución Federal, establece, en los artículos 1º y 4º, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y a pesar de que en el caso de Chihuahua sí se reconoce el derecho a la no discriminación, no sucede lo mismo con la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que a través de la presente iniciativa se propone incorporarla.

Gámez Gutiérrez, destacó que, como parte del bloque constitucional, existen tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará) que por encontrarse referidas en la Constitución Federal forman parte de ella, y dichas convenciones recurren a fórmulas específicas sobre el derecho a la igualdad de las mujeres, enfocadas a la no discriminación y al derecho a vivir una vida libre de violencia.

Explicó que la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los diferentes ámbitos, lo que se puede apreciar con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la que indica que la mitad de las mujeres que trabajan, perciben hasta dos salarios mínimos, con diferencia de 11.8 puntos porcentuales de desventaja respecto a los hombres; mientras que las mujeres con ingresos por trabajos superiores a los cinco salarios mínimos representan 3.5% del total de ocupadas.

“Sabemos que aún falta mucho por hacer para alcanzar la igualdad sustantiva y sin duda un paso para avanza es incorporar en nuestra constitución la igualdad ante la ley de mujeres y hombres”, aseveró la legisladora de Acción Nacional.

Comentarios