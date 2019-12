Fallece a los 86 años Danny Aiello, actor nominado al Oscar

El actor estadounidense Danny Aiello, nominado al Oscar por su participación en la cinta Do the right thing (Haz lo correcto), falleció a los 86 años en un hospital de Nueva Jersey.

De acuerdo con TMZ, la familia de Aiello declaró que el actor se encontraba internado en un centro médico donde recibía tratamiento por una enfermedad repentina, la cual le ocasionó una infección que le provocó la muerte la noche de este jueves.

Aiello nació en Nueva York el 20 de junio de 1933. Debutó como actor en la década de 1970 con la película Bang the drum slowly, en la que dio vida al personaje de “Horse”. Cuatro años más tarde, en 1974, interpretó a “Tony Rosato” en la secuela de The Godfather (El Padrino).

La carrera del actor despuntó en la década de 1980, época en la que apareció en más de 20 producciones como Fort apache (Sangre de héroes), The Bronx, Death mask y The purple rose of Cairo (La rosa púrpura del Cairo), esta última una comedia de fantasía romántica dirigida por el cineasta Woody Allen.

