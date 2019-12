El CMB coquetea con Andy Ruiz

Sulaimán dice que el excampeón mexicano podría aspirar al trono de los pesos completo del organismo.

El boxeador mexicano Andy Ruiz podría tener la oportunidad de disputar el título de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dijo Mauricio Sulaimán, presidente del organismo.

Ruiz perdió el sábado sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en la revancha ante el inglés Anthony Joshua.

Sulaimán señaló que, pese a la derrota, Ruiz ocupará un puesto alto en el ranking del CMB y por esto sería una opción viable para pelear por este título, que actualmente ostenta el estadunidense Deontay Wilder.

Él va a estar bien clasificado y no sólo por la gran sorpresa que dio en junio”, dijo Sulaimán. “Él ya venía con un buen récord, mostrando buenas cosas; en junio sorprendió con esa gran victoria y ahora mismo no pierde ese crédito por la desafortunada actuación que tuvo este sábado”.

Wilder enfrentará el 22 de febrero, en pelea de desempate al inglés Tyson Fury. Se piensa que el ganador enfrentará a Joshua, para unificar el centro completo, pero Sulaimán explicó que Ruiz tendrá la puerta abierta para aspirar al cinturón del CMB si las negociaciones toman buen rumbo.

Él está en la élite del boxeo, no necesita tener pelear eliminatorias o algo así. Quizás ahora deba descansar, reflexionar en lo que hizo mal y seguir adelante con su carrera”.

Al final de su pelea, Ruiz explicó que no tuvo una buena preparación y que, después de su triunfo en junio, pasó mucho tiempo de fiesta y atendiendo compromisos con patrocinadores.

Sulaimán señaló que eso no afecta sus aspiraciones, aunque desea que tome con mayor seriedad sus futuros combates.

No me quiero sumar a las muchas declaraciones que lo han criticado”, aclaró el jerarca del CMB. “Cometió un error, le costó caro, y ahora tiene que aprender para que no se vuelva a repetir”.

