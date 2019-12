Cancillería decidirá caso del embajador de México en Argentina: Segob

La titular de la secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que en el caso de Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, embajador de México en Argentina señalado de robar un libro y quien ya se encuentra en territorio nacional la comisión de honor de la Secretaría de Relaciones Exteriores será la encargada de decidir.

“Tengo mis serias dudas si él con todo el despiste del mundo, compró varios CDs y bueno no pagó el libro, entonces. El salía de la librería y sonó la alarma, tengo mis serias dudas que por un libro pueda arriesgar toda una carrera y prestigio que tiene. Él me dijo que no tuvo ninguna intención simplemente pagué los CDs y después sonó la alarma de un libro”, expresó la funcionaria federal al concluir la presentación del informe anual de actividades del magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Humberto Morales Vázquez, en el salón Revolución de la Segob.

Expresó que está situación lo decidirá la comisión de honor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sanchez Cordero, recordó que viajó a Argentina para la Toma de Mando del presidente Alberto Fernández y su discurso fue con unas políticas parecidas a las del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a la investigación y detención de Generaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, la también ministra en retiro, comentó que toda persona tiene derecho a un juicio justo y a una defensa adecuada, “entonces esperamos un juicio justo ya se tiene conocimiento que el Fiscal General en México solicitará la extradición, lo único que puedo decir todas las personas tenemos derecho a un juicio.