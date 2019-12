Material de bacheo es de buena calidad, diputada puede corroborarlo: Municipio

Tras los señalamientos de la diputada Rosa Isela Gaytán de los materiales de poca calidad con los que después de tres años el municipio pavimenta, el jefe del gabinete Mario Vazquez, exhortó a la legisladora a inspeccionar las cuadrillas que ya trabajan diariamente asegurando que son buena calidad, y por lo cual no le temen a una auditoría.

“La Revisión de cuenta pública por parte de la Auditoría es bienvenida, no hay mayor problema, no hay alerta de ninguna obra ni ninguna mala actuación de funcionarios municipales. Estamos anunciando día a día las calles donde trabajan las 18 cuadrillas de la ciudad, si esto no es trabajar entonces, no sé que es”, aseveró.

En este sentido mencionó las calles que hoy estarán bacheando para que cualquiera pueda inspeccionar que los materiales cumplen con la calidad que exige la ley.

En este sentido el funcionario recordó que hoy siguen los trabajos en las siguientes calles:

Avenida Dostoyevski, a partir del Tecnológico rumbo al poniente.

Calle Porfirio Parra, en sentido poniente a oriente.

Calle Gustavo Flaubert.

Calle América Latina.

Avenida Tecnológico, en sentido norte a sur desde la calle Agustín Melgar.

Avenida Antonio de Montes Desde avenida de la Américas.

Avenida Deza y Ulloa.

Calle 57.

