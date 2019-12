Invita Gobierno Municipal a conformar equipos “FC Chihuas” rumbo a la Liga Estatal de Formación 2020

-A partir de esta semana comenzarán los entrenamientos en las canchas de soccer de Colonia Revolución

Con el objetivo de conformar los equipos en las categorías varonil sub 15 y sub 19 y en la rama femenil sub 15 y sub 17, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte invita a jóvenes futbolistas a inscribirse en la escuela Fútbol Club Chihuas, que dará inicio a sus entrenamientos en esta segunda semana de diciembre.

Rumbo a la Liga Estatal de formación de fútbol que se desarrollará en febrero 2020, buscan a los talentos chihuahuenses que deseen ascender en el nivel competitivo de hombres y mujeres a partir de los 13 a 18 y 17 años de edad, respectivamente.

Así lo dio a conocer Guillermo Martínez Piña quien será el entrenador técnico de los equipos, y se ha desempeñado como auxiliar con la Universidad Regional del Norte en la Liga Nacional Universitaria, cuenta con certificaciones como preparador físico en fútbol dictado en la Escuela Interval de Argentina a nivel internacional, asimismo certificación en Psicología aplicada en el Deporte por la Federación Mexicana de Fútbol y como entrenador de futbol por el Instituto Chihuahuense del Deporte.

Los horarios de entrenamientos serán a partir del 9 al 19 de diciembre, de lunes a jueves de 16:00 a 17:30 horas en las canchas de soccer junto al Conalep II en la colonia Revolución y en enero continuarán los entrenamientos.

Cabe mencionar que, las y los interesados en participar la inscripción en diciembre será gratuita y una vez dentro de la Liga Estatal de Formación, se asigna una cuota de 300 pesos los cuales cubrirán los costos de arbitrajes y uniformes.

Para mayores informes comunicarse al celular 614-2189894.

