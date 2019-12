El emotivo discurso de Desirée Monsiváis luego de ser campeona con Rayadas

Rayadas tuvo su revancha ante Tigres y Desirée Monsiváis logró alzar la copa este sábado en la Final del Apertura 2019, un momento que anhelaba después de ser subcampeona en dos ocasiones ante el rival de patio.

“Es un equipo muy fuerte, con Ofelia fue un malentendido, no sé qué paso, yo estaba muy metido en el partido, es parte del sabor de un clásico. Solo ella y yo sabemos qué pasó y lo más importante es esta copa tan hermosa y lo disfruto con tanto anhelo, me caí dos veces y la tercera me levanté”, señaló.

La delantera de la Pandilla comentó que fue la forma perfecta de cerrar el torneo, luego de ser las lideres, tener marca de puntos y terminar como campeona de goleo con 17 tantos.

“Rompimos récord de puntos, campeón de goleo, campeonas, ¿qué más se puede pedir? Un torneo perfecto. Si lo crees, lo creas, esa frase encaja perfecto en Rayadas”, dijo.

Por su parte, Mariana Cadena, comentó que no se enfoca en haber vencido a Tigres Femenil, sino que le pusieron la cereza al pastel en él Apertura 2019.

“Es la cereza del pastel, hicimos una excelente temporada, récord de goleo, nuestra líder de goleo, una de las mejores defensivas, era lo mejor que podía pasar, es una felicidad inmensa”, añadió

