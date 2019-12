Exhortan a Ejecutivo Estatal para que regularicen el pago de docentes estatales

Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación y Deporte, para que de manera inmediata, regularicen el pago de docentes estatales que cuentan con varios meses sin percibir su salario y otros más, lo han recibido de manera incompleta.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado René Frías Bencomo del Partido Nueva Alianza, quien determinó que esta problemática se ha presentado en varias ocasiones y que afecta de manera directa a los trabajadores de la educación del subsistema estatal, así como sus familias.

En este sentido, agregó que la iniciativa contempla que Pensiones Civiles del Estado, deberá de manera inmediata, dar de alta a los trabajadores de la educación que por falta de pago no cuentan a la fecha, con el servicio médico correspondiente.

Dijo que, por su parte, el Tribunal de Justicia Administrativa a fin de que investigue a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación y Deporte que han sido responsables de la omisión de pagos a los trabajadores de la educación y en caso de incurrir en responsabilidad, estos puedan ser sancionados.

“Una vez más, la autoridad educativa estatal y la encargada de emitir los pagos de los docentes han sido omisos en su responsabilidad de pagar a tiempo el salario que por ley deben otorgarles; la autoridad educativa estatal y la encargada de emitir los pagos de los docentes, han sido omisos en su responsabilidad de pagar a tiempo el salario que por ley se les debe de otorgar”, comentó.

Recalcó que, la falta de empatía con los trabajadores de la educación, así como con las familias de los mismos, es una de las acciones a señalar y que señaló como una grave problemática dado a que deben de buscar una manera alternativa para poder subsistir.

“Apenas en octubre de este año, es decir, hace dos meses, planteamos nuevamente esta problemática a ustedes compañeros legisladores, solidarizándonos con los profesores de todo el estado que siguen sin recibir pago alguno, al parecer algunos de ellos, siguen, desde entonces sin recibir un solo cinco, mientras que otras dependencias, ya hasta el aguinaldo y otros bonos han entregado a sus trabajadores”, sentenció el legislador en tribuna.

Por otro lado, afirmó que la Secretaría de Educación y la de Hacienda, no cuentan con una razón concreta por la que no se han emitido los pagos correspondientes a los docentes que registran esta situación de conflicto en la Entidad.

“Una solución integral y definitiva debe encontrarse frente a esta omisión que se ha venido presentado de manera constante y reiterada por parte de las mencionadas autoridades, si se trata de alguna omisión de un servidor público en particular, este debe ser sancionado”, concluyó.

Comentarios